Türk Dünyası festivali 30 Ağustos'ta başlıyor

Anadolu ve büyük Türk Dünyası, 30 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında Etimesgut Belediyesi’nin düzenleyeceği geleneksel Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali’nde bir araya gelecek. Bu yıl 16’ncısı düzenlenecek festivale, 11 Türk Cumhuriyeti temsilciliği ve toplulukları ile Anadolu’yu temsilen 17 dernek, federasyon ve vakıf katılacak. 10 gün boyunca, Türk kültürüne ve sanatına ait ne varsa Başkent Ankara’da sergilenecek.

KARDEŞLİK PEKİŞTİRİLECEK

Festivalin katılımcıları ile araya gelen Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Anadolu’yu ve büyük Türk Dünyası’nı kültürleri ve sanatlarıyla bir araya getirdiklerini söyledi. Demirel, “Türk’e ait ne varsa sergileyeceğiz, bize ait olana sımsıkı sahip çıkacağız. Bu yıl festivalimizi, 30 Ağustos Zaferi’mizin 97’nci yıldönümünde başlatacağız. 8 Eylül’e kadar sürecek festivalimizde, Türk Cumhuriyetleri’mizi, henüz bağımsız devlet olamamış Türk Toplulukları’mızı, hemşehri federasyonları, dernekler ve vakıflarımızı Türk Beyleri Kent Meydanı’mızda ağırlayacağız” diye konuştu.

KÜLTÜRLER SERGİLENECEK

Türk Dünyası’nın festivaline, Ankara, Erzurum, Gümüşhane, Konya, Tokat, Ankara, Sivas, Çorum, Samsun, Gaziantep, Kars-Ardahan-Iğdır, Çankırı, Yozgat, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Trabzon, Kırşehir ile Türk Cumhuriyetleri ve toplulukları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırım, Irak Türkleri, Doğu Türkistan ve Balkan Göçmenleri ile TÜRKSOY katılacak. Festival süresince katılımcılar hem kuracakları stantlarda, hem de sahnede kültür ve sanatlarını beğeniye sunacak.