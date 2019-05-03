Türk şefler gurur yaşattı

Festival alanındaki stantları tek tek gezerek Afyon’a özgü lezzetler hakkında bilgi alan yabancı şefler, kentin yöresel yemeklerin tadına da baktı. Türk yemeklerinin eşsiz olduğunu belirten yabancı katılımcılar, festivalden büyük keyif aldıklarını dile getirdi. Brezilya ve İtalya Master Chef Aşçılar Federasyonu Başkanı Alessandro Dirienzo, günümüzde herkesin Master Chef unvanı kullandığına ve gerçekten aşçı olmayanlar tarafından birçok derneğin kuruluğunu söyledi.

MASTER CHEF UNVANI ALDILAR

Federasyon olarak 25 yılın üzerinde aşçılık mesleğine hizmet edenlere Master Chef unvanı sunduklarını belirten Dirienzo, Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkanı Zeki Açıköz ile Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği (AFPAD) Başkanı Hamza Kalkan’a dünyada geçerliliği olan Master Chef sertifikası ve unvanı verdi. TAFED Başkanı Zeki Açıköz de dünyada olduğu gibi Türkiye’de sahte aşçı derneklerinin büyük problem olduğunu belirterek, deneyimli şeflere ve bu konuda eğitim veren hocalara büyük görevler düştüğünü söyledi.