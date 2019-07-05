Türkiye birincisi Jale Tezer’den
Dünyada 6 milyondan fazla öğrencinin katıldığı uluslararası Kanguru Matematik Yarışması’nda, Jale Tezer Koleji öğrencileri yine büyük bir başarıya imza attı.
80 ülkede düzenlenen yarışmaya Türkiye’den 80 bin öğrenci katıldı. Yarışmada Jale Tezer Koleji öğrencileri Türkiye birinciliği, ikinciliği, dördüncülüğü ve sekizinciliği olmak üzere 4 derecede ilk 10 içinde yer aldı.
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