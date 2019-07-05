Türkiye birincisi Jale Tezer’den

80 ülkede düzenlenen yarışmaya Türkiye’den 80 bin öğrenci katıldı. Yarışmada Jale Tezer Koleji öğrencileri Türkiye birinciliği, ikinciliği, dördüncülüğü ve sekizinciliği olmak üzere 4 derecede ilk 10 içinde yer aldı.