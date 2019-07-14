Türkiye yerli üretimle şaha kalkacak

Son dönemlerde hükümet tarafından açıklanan paketlerle yerli üretimin ileri seviyelere taşındığını belirten Semiz, “Yerli üretimle Türkiye şaha kalkacak” dedi. Hükümetin önemli adımlar atarak, global piyasa kaynaklı ekonomik sıkıntında karşısında iş dünyasının önünü açmaya çalıştığnı belirten Semiz, en son Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi ile ülke ekonomisinin yüksek büyüme göstereceğini dile getirdi.

İVME Finansman Paketi’nde geçen ana sektörler ve 21 alt sektörün ithalat gerçekleştirilen ve cari açığı büyük etkileyen sektörler olduğunu belirten Semiz, bu bağlamda Türkiye’de katma değeri yüksek teknolojik üretiminin artacağına dikkati çekti. Böylelikle zamanla bu ürünlerde ithalatın azalacağına ve cari açığın kapanacağına değinen Semiz, aynı zamanda istihdam oranlarında da artış yaşanacağını söyledi. Ülkenin rekabet gücünü artıracak ve dünya pazarlarında söz sahibi olmasını sağlayacak her adımı desteklediklerini belirten Fatma Semiz, paketin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artıracağına inandıklarının altını çizdi. Katma değeri yüksek yerli üretimin giderek güçlendiğine dikkati çeken Semiz, paketin iş dünyasının daha çok yatırım yapmasına olanak sağlayacağını vurguladı.