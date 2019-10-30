Türkiye'nin her yerine www.modaplaza.com ile online

Perakendecilik sektöründe tutunabilmek için entelektüel sermayenin yani maddi sermayenin yanında, bilgi birikimi, tecrübe, insan kaynakları, doğru zaman, doğru yer, doğru fiyat politikası, doğru işletmecilik anlayışına sahip olan firma tüketicilerin taleplerine, beklentilerin üstünde cevap veriyor. Müşteri her zaman asgari vakit ve maddi değer karşılığında en kaliteli yüksek verimli ve en keyifli şekilde almak istiyor. Memur ve bürokrat şehri olan Ankara da müşteriler diğer illerimize göre daha klasik türde kıyafetleri de talep ediyor. Akbaba Moda Plaza da bütün bu talepleri karşılayarak müşterilerin beklentilerine en doğru ve en güvenilir şekilde cevap veriyor.

Daha önce Türkiye genelinde şubeleşme politikası ile yola çıksak da, bu politikamızı şimdilik rafa kaldırıyoruz. Şubeleşmeden daha öncelikli olarak hemen hemen bir çok kişinin artık beşeri ihtiyacı haline gelen, zamandan tasarruf ve daha ekonomik olması sebebiyle “online” alışverişin sizlere daha iyi bir hizmet olduğunu düşünüyoruz. Biz bu hizmeti aktif olarak 2012 yılında başlatmış olsak da, bu hizmeti tam anlamıyla dört dörtlük ve daha profesyonel günümüzün gerekliliklerine uygun gerek yurt içi gerek yurt dışı sizlere sunmayı planlıyoruz. Bu sayede hem Türkiye’nin en ücra köşelerine hem de yurt dışında alışveriş yapmak isteyen müşterilerimize sorunsuz bir şekilde ulaşmayı hedefliyoruz. Bu fikrin asıl amacı, özellikle yeni açılan bir mağazaya minimum yapılacak 1 milyon TL ilk maliyeti sadece o bölgede bulunan müşterilerimize hitap ederken gerekli alt yapı çalışmaları sağlandığında aynı yatırımla Türkiye'ye ve hatta dünyaya satış yapmayı düşünüyoruz.

Müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda her geçen gün ürün yelpazesini çoğaltan Akbaba Moda Plaza, yine müşterilerinden aldığı güçle hızlı büyüyor. Bugün Ankara’nın önemli isimlerinden olan firma rekabetçi takım ruhu ve ekip çalışmalarıyla dikkat çekiyor.