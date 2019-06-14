Turşu Festivali’ne geri sayım başladı

Ankara'nın Çubuk İlçesi, bu Eylül ayında düzenlenmesi planlanan Uluslararası Turşu Festivali’ne 14’üncü kez ev sahipliği yapacak. Festivalin hazırlıkları çevrevesinde Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Turşucular ve Yaş Sebze, Meyve Üretim Kooperatifi Başkanı Hasan Işık, Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle, Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rumi Türkoğlu, Çubuk Dernekler Federasyonu Başkanı Recep Taş ve Çubuk Düşünce Derneği Başkanı Şuayip Yaman’ın da katılımıyla bir toplantı yapıldı. Belediye Başkanı Demirbaş, ilçenin sahip olduğu değerlerin ortaya çıkarılması, tanıtılması ve ürünlerinin markalaştırılmasına büyük önem verdiklerini, bu konudaki çalışmaları da kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

EYLÜL’DE DÜZENLENECEK

Festivali tüm ilçe halkıyla el birliğiyle düzenlemek istediklerini vurgulayan Başkan Demirbaş, “Festivalimizi 5-8 Eylül tarihleri arasında, okullar açılmadan yapalım düşüncesindeyiz. Geçtiğimiz festivallerdeki eksiklerimizin de tespit edilerek biran önce o eksikleri bu yıl ortadan kaldırmak istiyoruz. Bu nedenle burada alacağımız tüm kararlar bizim için önemlidir” diye konuştu. Başkan Demirbaş, festivali her geçen yıl çıtasını yükselterek devam ettirmek istediklerini dile getirdi. Çubuk turşusunun dünya pazarına açılması gerektiğini belirten Demirbaş, “Dünyanın en kaliteli ve en lezzetli turşuları Çubuk’ta üretiliyor. Bu nedenle de en iyi tanıtımı yapmamız gerekir” dedi.