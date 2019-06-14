26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8869
  • 6,6071
  • 255.185
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Turşu Festivali’ne geri sayım başladı

Çubuk’ta bu yıl 14’üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Turşu ve Kültür Festivali’nin hazırlıkları başladı. Dört gün sürecek festivalde, Çubuk’un ünlü turşusu dünyaya tanıtılacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara'nın Çubuk İlçesi, bu Eylül ayında düzenlenmesi planlanan Uluslararası Turşu Festivali’ne 14’üncü kez ev sahipliği yapacak. Festivalin hazırlıkları çevrevesinde Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Turşucular ve Yaş Sebze, Meyve Üretim Kooperatifi Başkanı Hasan Işık, Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle, Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rumi Türkoğlu, Çubuk Dernekler Federasyonu Başkanı Recep Taş ve Çubuk Düşünce Derneği Başkanı Şuayip Yaman’ın da katılımıyla bir toplantı yapıldı.  Belediye Başkanı Demirbaş, ilçenin sahip olduğu değerlerin ortaya çıkarılması, tanıtılması ve ürünlerinin markalaştırılmasına büyük önem verdiklerini, bu konudaki çalışmaları da kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi. 

EYLÜL’DE DÜZENLENECEK  

Festivali tüm ilçe halkıyla el birliğiyle düzenlemek istediklerini vurgulayan Başkan Demirbaş, “Festivalimizi 5-8 Eylül tarihleri arasında, okullar açılmadan yapalım düşüncesindeyiz. Geçtiğimiz festivallerdeki eksiklerimizin de tespit edilerek biran önce o eksikleri bu yıl ortadan kaldırmak istiyoruz. Bu nedenle burada alacağımız tüm kararlar bizim için önemlidir” diye konuştu. Başkan Demirbaş, festivali her geçen yıl çıtasını yükselterek devam ettirmek istediklerini dile getirdi. Çubuk turşusunun dünya pazarına açılması gerektiğini belirten Demirbaş, “Dünyanın en kaliteli ve en lezzetli turşuları Çubuk’ta üretiliyor. Bu nedenle de en iyi tanıtımı yapmamız gerekir” dedi. 

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi başladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Başkan Erdoğan'dan vefa telefonu

Başkan Erdoğan'dan vefa telefonu

'Yeni Akit Gazetesi haber müdürüne yapılan saldırıyı kınıyoruz'

'Yeni Akit Gazetesi haber müdürüne yapılan saldırıyı kınıyoruz'

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

MEB'den lise son sınıf öğrencilerine müjde: Affedildi

MEB'den lise son sınıf öğrencilerine müjde: Affedildi

Saldırıyla ilgili dikkat çeken açıklama: Zamanlaması manidar

Saldırıyla ilgili dikkat çeken açıklama: Zamanlaması manidar

Yeni Akit yazarına çirkin saldırı

Yeni Akit yazarına çirkin saldırı

Dev projede sona gelindi! İki il arası 40 dakikaya düşüyor

Dev projede sona gelindi! İki il arası 40 dakikaya düşüyor
 

POPÜLER HABERLER

Binali Yıldırım´dan alkış aldı: Ya kim yaptı bunu?

Binali Yıldırım´dan alkış aldı: Ya kim yaptı bunu?

Dünya karanlığa gömülebilir! Bilim insanları uyardı...

Dünya karanlığa gömülebilir! Bilim insanları uyardı...

Vücudunuzu hiç böyle görmediniz

Vücudunuzu hiç böyle görmediniz

Çarpıcı açıklama: Havada uçuşan cisimler gördük

Çarpıcı açıklama: Havada uçuşan cisimler gördük

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA