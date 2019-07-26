Tuz Gölü sahilleri aratmıyor

Kimisi doğa hobisini gidermek, kimisi tuzlu suda yürüyerek şifa bulmak, kimisi ise gezinti amaçlı gelen yerli ve yabancı turistler, gördükleri manzarayla doğanın tadını çıkarıyor. Tatil beldelerindeki sahil kenarlarını aratmayan Tuz Gölü, zaman zaman genç çiftlerin mutluluklarına da şahitlik ediyor.

MUTLULUĞUN FOTOĞRAFI

Tuz Gölü, yakın zamanda Mert Koçak-Damla Aygün çiftinin nikah törenine ev sahipliği yaptı.