Tuz Gölü sahilleri aratmıyor
Ankara, Konya ve Aksaray sınırında bulunan Tuz Gölü, yaz aylarında adeta ziyaretçi akınına uğruyor.
Kimisi doğa hobisini gidermek, kimisi tuzlu suda yürüyerek şifa bulmak, kimisi ise gezinti amaçlı gelen yerli ve yabancı turistler, gördükleri manzarayla doğanın tadını çıkarıyor. Tatil beldelerindeki sahil kenarlarını aratmayan Tuz Gölü, zaman zaman genç çiftlerin mutluluklarına da şahitlik ediyor.
MUTLULUĞUN FOTOĞRAFI
Tuz Gölü, yakın zamanda Mert Koçak-Damla Aygün çiftinin nikah törenine ev sahipliği yaptı.
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