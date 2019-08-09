Uganda’dan sanayicilere yatırım çağrısı

ASO’da gerçekleşen toplantıya ASO Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç, Uganda Büyükelçisi Stephen Mubiru, AK Parti Ankara Milletvekili ve Parlamentolar Arası Uganda Dostluk Grubu Başkanı Nevzat Ceylan, DEİK/Türkiye-Uganda İş Konseyi Başkanı ve ASO Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Ata, Uganda Parlementosu Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Hon Katutamu Hood, Uganda heyeti ve ASO üyesi sanayiciler katıldı. ASO Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç, Ankara sanayisi, ASO 1 ve 2. OSB başta olmak üzere Ankara’daki OSB’lerle ilgili genel bir bilgi verdi. Ankara’nın yüksek teknoloji içeren katma değeri yüksek ürünler ürettiğini, rekabetçi firma ve ihracatçıların olduğu bir kent olduğunu söyleyen Ardıç, “Ankara, müteahhitlik, madencilik, iş makinaları ve savunma sanayi gibi güçlü sektörleri ile ön plana çıkmaktadır. Savunma sanayinin oluşturduğu altyapı ve talep sonucu makine ve metal sanayi başkentin ekonomisinde önemli bir seviyeye ulaşmıştır” diye konuştu. Ardıç, ASO olarak Uganda ile her türlü işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Uganda Büyükelçisi Stephen Mubiru de, ülkelerinin tarımsal üretim ve Madencilik sektörü açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydederek, Türk yatırımcılarla işbirliği yapmak istediklerini bildirdi. Türk işadamlarını Uganda’ya yatırıma davet eden Büyükelçi Stephen Mubiru, “Uganda ekonomik ve siyasi anlamda istikrarlı bir ülke.

Tarım, altın, petrol, doğalgaz, su ürünleri ve turizm alanlarında çok geniş kaynaklara sahip. İki ülke arasında karşılıklı ortaklıklar kurmak istiyoruz. Ankaralı firmalarının da ülkemizde yatırım yapmasını bekliyoruz. İki ülke arasındaki ticaret hacmini hep birlikte geliştirmemiz gerekiyor” diye konuştu.