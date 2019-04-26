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'Ülke ekonomisine güvenimiz tamdır'

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, “Ülke ekonomisine güvenimiz tamdır. En kısa zamanda bu olumsuzluklar bertaraf edilerek, ekonomimiz yeniden istikrara kavuşacaktır” dedi. 

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Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, nisan ayı meclis toplantısında konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan “Yeni Ekonomi Programı-Yapısal Dönüşüm Adımları 2019”un yoğun, kapsamlı ve bütünselliği bulunan bir paket olduğunu vurgulayan Özdebir, özellikle reform alanlarının başında finansal sektörün ön plana çıkmasını önemsediklerini söyledi. Özdebir, şirketlerin borçlarından dolayı sorunlar yaşadıklarına dikkati çekerek, “Şirket battıktan sonra bankaya yardım etmek yerine, verilecek kaynağı batmadan şirketlere aktarmak daha doğru olacaktır. Kaynak, katma değeri ve milli menfaatleri yüksek şirketlerin üretime devam edebilmesi açısından çok daha önemlidir.Unutmayalım ki üretim yoksa iş yok, ülkenin geleceği de yok. Üreten firmalarımızı destekleyerek zor durumdan kurtarmalıyız. Ekonomide en önemli gerçekliğin güven olduğu unutulmamalıdır” dedi. 

YENİDEN İSTİKRARA 

Yurt içi yerleşiklerin gelecek kaygısı ve Türk lirasına güven sorunundan dolayı tasarruflarını dövize endeksli olarak saklamalarının önemli bir risk unsuru olduğunu belirten Özdebir, şunları kaydetti: “Ben demekten vazgeçip, ülkem demeyi ön plana çıkarmamız gerekiyor. Hane halkının dolardan çıkması ekonomi ve Merkez Bankası açısından olumlu bir durum olacaktır. Seçim süreci artık geride kalmıştır, ekonomi üzerine odaklanılması zaruret haline gelmiştir. Ülkemiz daha önce yaşamış olduğu krizlerden güçlenerek çıkmıştır. Ülke ekonomisine güvenimiz tamdır. En kısa zamanda bu olumsuzluklar bertaraf edilerek ekonomimiz yeniden istikrara kavuşacaktır. “     

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