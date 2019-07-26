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Ulucanlar sanatın merkezi oldu

Altındağ Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülen Ulucanlar Cezaevi’nde oluşturulan Sanat Sokağı, yeni nesil sanatçıların yetişmesinde büyük rol oynuyor. 

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Sanat dalından yüzlerce eser, Ulucanlar Cezaevi Sanat Sokağı’nda eğitim gören öğrencilerin elinde hayat buluyor. Her yaştan öğrenciye kapılarını açan Sanat Sokağı sanatçıları, yaz tatilini verimli aktivitelerle değerlendirmek isteyenleri atölyelerine davet ediyor. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Çocuklarımız kültürle, sanatla buluşmasına büyük önem veriyoruz. Yaz tatillerinde katılacakları bir kurs belki de ileride severek yaptıkları bir mesleğe de dönüşebilir” dedi. 

SOKAĞA DAVET ETTİ 

Ulucanlar Sanat Sokağı sanatçılarından, ressam Nedret Munzur da, “Yaş sınırlaması olmaksızın her yaştan resimsevere ders veriyorum. Ağırlıklı olarak iletişimim çok iyi olduğu çocuklara ders veriyorum. Onların minik ellerine yön vermek, hayallerini kağıda aktarmalarına yardımcı olmak beni çok mutlu ediyor” diye konuştu Munzur, yaz tatilini verimli geçirmek isteyen herkesi atölyesine davet etti. 

Çocukların mutlaka bir sanat dalıyla ilgilenmesini isteyen Munzur, “Çocuklar yaz tatillerini boş boş geçirmesinler. Günümüzde çocuklar elektronik bağımlısı… Aileler çocuklarını; ekranın, tabletin, televizyonun başından kaldırmakta zorlandıklarını söylüyorlar. Hâlbuki bir uğraşları olsa, sanatla ilgilenseler, resim yapsalar bir sorun kalmaz. Ne kadar sanatla iç içe olurlarsa, o kadar sevgi dolu olurlar. Çocuklar ders gününü iple çektiklerini söylüyorlar. 5-11 yaş arasında 10 küçük, en büyüğü 70 yaşında olan 6 yetişkin öğrencim var. Birlikte çok güzel zaman geçiriyoruz” ifadelerini kullandı. 

Drift, hız, sollama ve yola moloz dökme...

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