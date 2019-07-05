Un helvası satarak dünyayı geziyorlar
Çocukluk arkadaşı olan Alican Güç ve Orkun Çetin, küçük yaştan beri gezgin olma hayallerini gerçeğe dönüştürdü.
Farklı kültürleri tanımak için çadır ve az sayıda kıyafetle yola çıkan gençler, ceplerindeki parayı tüketince kendi yaptıkları un helvası ve bileklikleri satarak hayallerinin peşinden gitmeyi sürdürüyor. Önce Brezilya’nın Sao Paolo Kenti’ne giden Alican Güç ve Orkun Çetin, daha sonra yürüyerek Uruguay’a geçti. Sokaklarda, terminallerde yatmak zorunda kaldıklarını belirten gençler, gezgin olmanın böyle bir yanının olduğunu bilerek yola çıktıklarını söyledi. Türk kültürünü gittikleri her yerde tanıtmaya çalıştıklarını belirten gençler, yola çıkarken dönmek için bir tarih belirlemediklerini dile getirdi. Alican Güç ve Orkun Çetin, bundan sonra Arjantin’e, Patagonya Bölgesi’ne, Şili’ye ve daha da Kuzey’e gitmeyi planlıyor.
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