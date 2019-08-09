Wonderland Eurasia’nın kiralama işlemi GLA’da

GLA Gayrimenkul Yönetim, Kiralama ve Danışmanlık A.Ş. CEO’su Tahir Çelik, yılda 5 milyon turist hedefiyle Başkent’in turizmine can katacak ‘Wonderland Eurasia’da kiralama konusunda yetkili olduklarını bildirdi. Wonderland Eurasia’nın marka ve yatırımcılar için büyük fırsat olduğunu ifade eden Tahir Çelik, 1 milyon 300 bin metrekare toplam alanı, 2117 eğlence ünitesi, 110 bin metrekare kapalı alanı, 15 bin metrekare yetişkin oyun alanı, 6 bin 800 araç kapasiteli otoparkı, 14 roller coasterı, 2 milyon bitki ve ağacıyla Wonderland Eurasia markalar ve yatırımcılar içinde bulunmaz bir fırsat olduğunu söyledi.

Çelik, “Ülke ekonomisine ve Ankara turizmine büyük katkı sağlayacak olan Wonderland Eurasia›da, 2 bin 117 eğlence ünitesi bir arada bulunuyor. Tema Park’ta eğlenceden yorulan aileler içinse 2 milyondan fazla bitki ve araç türünden oluşan botanik çeşitliliği ile yeme-içme keyfi bir arada sunuluyor. Dev tema parkta yeme-içme alanları ve alışveriş noktaları tek merkezde tüm ihtiyaçların çözümü noktasında iyi bir alternatif oluşturuyor” dedi.