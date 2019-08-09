Wonderland Eurasia’nın kiralama işlemi GLA’da
Asya ve Avrupa’nın en büyük tema parkı ‘Wonderland Eurasia’da kiralanabilir alanlarda yetki GLA Gayrimenkul Yönetim, Kiralama ve Danışmanlık A.Ş.’ye verildi.
GLA Gayrimenkul Yönetim, Kiralama ve Danışmanlık A.Ş. CEO’su Tahir Çelik, yılda 5 milyon turist hedefiyle Başkent’in turizmine can katacak ‘Wonderland Eurasia’da kiralama konusunda yetkili olduklarını bildirdi. Wonderland Eurasia’nın marka ve yatırımcılar için büyük fırsat olduğunu ifade eden Tahir Çelik, 1 milyon 300 bin metrekare toplam alanı, 2117 eğlence ünitesi, 110 bin metrekare kapalı alanı, 15 bin metrekare yetişkin oyun alanı, 6 bin 800 araç kapasiteli otoparkı, 14 roller coasterı, 2 milyon bitki ve ağacıyla Wonderland Eurasia markalar ve yatırımcılar içinde bulunmaz bir fırsat olduğunu söyledi.
Çelik, “Ülke ekonomisine ve Ankara turizmine büyük katkı sağlayacak olan Wonderland Eurasia›da, 2 bin 117 eğlence ünitesi bir arada bulunuyor. Tema Park’ta eğlenceden yorulan aileler içinse 2 milyondan fazla bitki ve araç türünden oluşan botanik çeşitliliği ile yeme-içme keyfi bir arada sunuluyor. Dev tema parkta yeme-içme alanları ve alışveriş noktaları tek merkezde tüm ihtiyaçların çözümü noktasında iyi bir alternatif oluşturuyor” dedi.
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