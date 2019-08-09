29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5116
  • 6,1854
  • 264.685
  • 99405
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Wonderland Eurasia’nın kiralama işlemi GLA’da

Asya ve Avrupa’nın en büyük tema parkı ‘Wonderland Eurasia’da kiralanabilir alanlarda yetki GLA Gayrimenkul Yönetim, Kiralama ve Danışmanlık A.Ş.’ye verildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

GLA Gayrimenkul Yönetim, Kiralama ve Danışmanlık A.Ş. CEO’su Tahir Çelik, yılda 5 milyon turist hedefiyle Başkent’in turizmine can katacak  ‘Wonderland Eurasia’da kiralama konusunda yetkili olduklarını bildirdi. Wonderland Eurasia’nın marka ve yatırımcılar için büyük fırsat olduğunu ifade eden Tahir Çelik, 1 milyon 300 bin metrekare toplam alanı, 2117 eğlence ünitesi, 110 bin metrekare kapalı alanı, 15 bin metrekare yetişkin oyun alanı, 6 bin 800 araç kapasiteli otoparkı, 14 roller coasterı, 2 milyon bitki ve ağacıyla Wonderland Eurasia markalar ve yatırımcılar içinde bulunmaz bir fırsat olduğunu söyledi.

Çelik, “Ülke ekonomisine ve Ankara turizmine büyük katkı sağlayacak olan Wonderland Eurasia›da, 2 bin 117 eğlence ünitesi bir arada bulunuyor. Tema Park’ta eğlenceden yorulan aileler içinse 2 milyondan fazla bitki ve araç türünden oluşan botanik çeşitliliği ile yeme-içme keyfi bir arada sunuluyor. Dev tema parkta yeme-içme alanları ve alışveriş noktaları tek merkezde tüm ihtiyaçların çözümü noktasında iyi bir alternatif oluşturuyor” dedi.

MSB yayınladı! Böyle tahliye edildiler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Bakan Albayrak TİM'i ziyaret etti

Bakan Albayrak TİM'i ziyaret etti

Dünyanın merak ettiği 51. Bölge'nin altında ne var?

Dünyanın merak ettiği 51. Bölge'nin altında ne var?

Faizler indi, talep patladı: Sayı 34 bine ulaştı

Faizler indi, talep patladı: Sayı 34 bine ulaştı

Nijerya'da kaçırılan 10 Türk mürettebat serbest bırakıldı

Nijerya'da kaçırılan 10 Türk mürettebat serbest bırakıldı

'Ankara-Sivas YHT bu yıl sonu test sürüşlerine başlıyacak'

'Ankara-Sivas YHT bu yıl sonu test sürüşlerine başlıyacak'

'Bayramda 180 bin 505 personel görev yapacak'

'Bayramda 180 bin 505 personel görev yapacak'

'5-6 ay içinde tamamlayıp hak sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz'

'5-6 ay içinde tamamlayıp hak sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz'
 

POPÜLER HABERLER

MSB yayınladı! Böyle tahliye edildiler

MSB yayınladı! Böyle tahliye edildiler

Depremzedeler ilk geceyi çadırda geçirdi

Depremzedeler ilk geceyi çadırda geçirdi

Planlanandan 2 yıl önce bitecek!

Planlanandan 2 yıl önce bitecek!

Mide sağlığına iyi gelen besinler

Mide sağlığına iyi gelen besinler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA