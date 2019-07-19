Yamaçevler’de dönüşüm başlıyor

Yenimahalle Belediyesi yetkilileri , belirli zamanlarda hisse sahiplerine hem proje hakkında bilgi veriyor hem de sorularını yanıtlıyor. Yamaçevler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında Yukarı Yahyalar, Çiğdemtepe ve Avcılar Mahallesi sınırları içerisinde kalan gecekondu bölgesinde görüntü kirliliğine son verilecek. Yaklaşık 67 hektarlık alanda, 5 bin 200 kişinin yaşamını sürdürdüğü mevcut bin 500 gecekondunun etap etap yıkımını yaparak bölgede modern binaları yükseltecek. Proje kapsamında yeterli sosyal donatı ve yeşil alanları ile birlikte 2+1, 3+1 daire tiplerinde toplam 4 bin konut yapılacak. Projede 174 bin metrekarelik yeşil alana 15 park yapılması da planlanıyor. Yamaçevler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’nin, hayati önem taşıdığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Tek amacım ilçedeki gecekondulaşmayı tarihe gömmek. Hak sahipleriyle görüşmelerimizi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Onları bulundukları yerde ev sahibi yapmak istiyoruz. Burası bizim için çok önemli. İnşallah tapu teslim törenini de hep beraber, güle oynaya yapacağız” dedi.