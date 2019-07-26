Yenimahalle buram buram kahve koktu
Yenimahalle Belediyesi, Ragıp Tüzün Parkı’nda düzenlediği Kahve Festivali ile binlerce kahveseveri bir araya getirdi.
Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliği yaptığı festivalde vatandaşlar birbirinden leziz kahveleri tattı. Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı olduğuna değinen Başkan Yaşar, “Bugün güzel bir içeceğimiz olan ve atalarımızdan gelen kahvenin nasıl pişirilmesi ve nasıl içilmesi gerektiğini anlatacağız” dedi.
Birbirinden lezzetli sunumlar hazırlayan usta eller, Yenimahalle’yi buram buram kahve kokuttu.
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