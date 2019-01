Yenimahalle’de kışın da yüzme keyfi yaşanıyor

Yarıyıl tatilini değerlendirmek isteyen çocukların ilk tercihleri arasında olan Hacı Sabancı, Bülent Ecevit, Turgut Özakman ve Prof. Dr. Mehmet Haberal yüzme havuzları konuklarına eğlencenin kapılarını aralıyor. Her yaş grubundan vatandaşın ilk tercihi olan havuzlar hijyenik yönleriyle de tam not alıyor. Yenimahalle’nin tam donanımlı havuzlarından bugüne kadar yaklaşık olarak 230 bin başkentli faydalandı. Yarıyıl tatiline gidemeyenlerin ayağına tatili getiren Yenimahalle Belediyesi havuzları, günün her saati dolup taşıyor. Ankaralılar’ın yaz, kış uğrak yeri olan havuzlarda uzman personel hizmet veriyor. Özel tasarımlı havuzlardan engelliler de yararlanabiliyor. Havuzlarda açıldıkları günden bu yana yaklaşık 80 bin çocuk hem yüzme öğrendi hem de eğlendi. Her yaş grubuna özel yüzme eğitimi programları düzenlenen havuzlarının, spor salonları kısmı da fit olmak isteyenleri ağırlamaya devam ediyor.