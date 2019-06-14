Yöresel ürünler dünyaya Ankara’dan ulaşacak

Ankara Ticaret Odası (ATO) Anadolu’nun yöresel ve geleneksel ürünlerinin Başkent’ten dünyaya pazarlanması amacıyla ‘Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nin ikincisini düzenliyor. 19-21 Eylül tarihleri arasında ‘Anadolu’dan Dünyaya’ temasıyla düzenlenecek zirvede, katılımcılar için konferans programı, Coğrafi İşaretli Ürünler İhtisas Fuarı, ikili iş görüşmeleri ve saha etkinlikleri yer alacak. Katılımcılar, coğrafi işaretlere ilişkin bilgi ve gelişmeleri, dünyada ve Türkiye’de başarı hikayeleriyle alanında örnek teşkil eden kanaat önderleri, akademisyenler, bilim insanları, ulusal ve uluslararası düzeydeki politika yapıcı ve uygulayıcı kurum ve kuruluşların yöneticileri ve uzmanlarından dinleyebilecek.

200’DEN FAZLA STANT KURULACAK

Zirve süresince düzenlenecek uygulamalı eğitim kamplarında katılımcılar, coğrafi işaretlere konu ürünler hakkında genel bilgi, ürünlere yönelik markalaşma, e-ticaret, tescil, denetim gibi teknik konulardaki bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı bulacak. Zirve, Kars kaşarından, Malatya kayısısına, Hatay’ın defne sabunundan Pervari balına kadar Türkiye’nin zengin ürünlerinin sergileneceği Coğrafi İşaretli Ürünler İhtisas Fuarı’na da ev sahipliği yapacak. Yaklaşık 3 bin 500 metrekare alanda açılacak, 200’den fazla standın kurulacağı sergide yöresel ürünler, yabancı alım heyetleri, zincir mağaza yöneticileri ve ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

TÜRKİYE DE HAKKINI ALMALI

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ilkini 2017’de düzenledikleri zirvede kazandıkları deneyimle ikincisine hazırlandıklarını söyledi. Baran, “Geleneksel ve yöresel ürünlerimiz değer kazanacak, Anadolu’nun dünyaya açılan kapısı Ankara’dan dünyaya ulaşacak” dedi. Coğrafi işaretli ürünler pazarının küresel büyüklüğünün 200 milyar doları aştığına dikkati çeken Baran, Türkiye’nin bu pazarda hak ettiği yeri alması için çalıştıklarını dile getirdi. Baran, “Bu pazardan, 600’ün üzerinde coğrafi işaretli ürünü bulunan Fransa 18 milyar dolar, 500’ün üzerinde coğrafi işaretli ürünü bulunan İtalya 12 milyar dolar pay alırken, Türkiye’nin 2 bin 500’ün üzerinde coğrafi işaret tescili alabilecek ürünüyle seyirci konumunda olması kabul edilemez. Türkiye bu pazarda yerini mutlaka alacaktır” diye konuştu. Coğrafi işaret olarak tescillenebilecek ürünlerle ilgili de çalışmalar yürüttüklerini belirten ATO Başkanı Gürsel Baran, bugüne kadar ‘Ankara simidi’, ‘Ankara döneri’, ‘Ankara tavası” ve ‘Erkeç pastırması’nı tescil ettirdiklerini hatırlatarak, ‘Ankara tiftiği’ için de başvuru yaptıklarını söyledi. ATO’nun 28-29 Nisan 2017’de ‘1. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nde 42 oda ve borsa katılmış, 200’ü aşkın yerel ürün sergilenmişti.