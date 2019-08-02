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Zehir tacirlerinin ‘Hayalet’i oldular

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan “Hayalet” lakaplı narkotim motorize ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcıları ile kullanıcılarının korkulu rüyası oldu.

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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki narkotim motosikletli polisler, şehrin çeşitli bölgelerinde ulaşılması güç yerlere motosikletlerle ulaşarak uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı ile kullanımına yönelik denetimler gerçekleştiriyor. İçişleri Bakanlığının uyuşturucu ile mücadelede etkinliğinin artırılmasına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında narkotim motorize ekipleri kent genelinde faaliyetlerde bulunuyor.

Narkotik motorize ekipleri özellikle eğitim-öğretim dönemleri içerisinde okul çevrelerinde devriye görevinde bulunuyor. Toplumda, gençlerin yoğunlukta bulunduğu başta kafe, park, bahçe ve umumi yerlerde görev alınıyor. Vatandaşlarında mahalle aralarında gittiği kahvehanelere denetimler gerçekleştirerek uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin kullanımının engellenmesi konusunda çalışmalar yapılıyor. Narkotim motorize ekipleri yaptığı işlerle uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcı ile kullanıcıların korkulu rüyası haline geldi. Motorize ekipleri sahada “hayalet timler” olarak anılıyor. 

Narkotim motorize ekipleri, bir dönem uyuşturucu madde satışının yoğun olarak yaşandığı Çinçin, Yenidoğan ve Kale mahallelerinde artık zehire geçit vermiyor. Mahallelilerin de sevgisi kazanan Timler, geçtiğimiz aylarda, Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün gerçekleştirildiği hava destekli Kale Operasyonunda da görev almıştı. Narkotiğin hayalet motorize ekipleri, araçların girmekte zorlandığı nokta ve sokaklara girerek kişilerin ve hedef zanlıların yakalanması ve bilgi akışının sağlanması gibi önemli görevler üstlendi.

Motorize timleri sadece operasyonel faaliyetlerde değil özellikle halkın doğru bilgilendirilmesi gençlerin polislik mesleğine özendirilmesi amacıyla sosyal sorumluluk projeleri de üstleniyor. Başta kentin kalabalık alanlarında, AVM’lerde ve önemli noktalarda stant çalışmaları yürütüyor.

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