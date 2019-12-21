21 Aralık ekinoksu burçlara etkisi ne olacak? 21 Aralık burç yorumları haberimizde!

21.12.2019 09:51 - Güncelleme: 21.12.2019 09:51

21 Aralık ekinoksu burçlara etkisi ne olacak? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. 21 Aralık burç yorumlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. En uzun gece olarak bilinen 21 Aralık ekinoksu bu gece başlıyor. Kuzey Yarımküre'de kış mevsimi resmen başlıyor. Kış gündönümü, güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği an. Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar. Kuzey Yarımküre'de kış gündönümü bu yıl 22 Aralık Pazar günü saat 04.19'da gerçekleşecek. 21 Aralık ekinoksuna dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

21 ARALIK EKİNOKSU BURÇLARA ETKİSİ NE OLACAK?

Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç; duygusal konulara ve sosyal içerikli aktivitelere gereğinden fazla önem verebilir ve bu durum seni zorlayabilir. Özellikle finansal içerikli konular, planlamalarının dışında gelişebilir ve arkadaşlarınla ortak görüşte olmakta zorlanabilirsin. Öfke kontrolünü sağlayıp, kendini sakinleştirmenin yollarını aramalısın.

Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa; sabah saatlerinde rutin yaptığın işler her zamankinden daha ağır ve can sıkıcı olabilir. Bilinçaltındaki birtakım olay ve gizli kalmış konular gündem oluşturabilir. Günün ikinci yarısında partnerinin sağlık sorunlarıyla ilgilenebilir veya rekabete dayalı konular hafta sonunun tadını kaçırabilir.

İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler: hayatına yeni ve değişik çevrelerden gelen insanları dâhil etmek için farklı bir yaklaşım sergileyebilirsin. Özellikle günün ikinci yarısında kontrolün dışında gelişen durumlar ya da beklenmedik haberlerle karşılaşman mümkün. Seni yoran insanlardan uzak durarak kendi fikirlerine ve sağlığına odaklanmanda yarar var.

Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç; bir takım işlerini organize etmekten ve yakınlarının hesap kitap işlerinden oldukça yorulmuş olabilir ve kendine zaman ayırmak isteyebilirsin. Zihnen yorgun ve duygusal huzursuzluklara açık olabileceğin bugünde yakınlarının desteğiyle işlerini planlayıp, harekete geçmen ve yaratıcılığını kullanman kolay olabilir.

Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan; yakınlarına dair bir konuda zor bir kararla karşı karşıya kalmış ve bu alanda da baskı görüyor olabilirsin. Bugün olaylara gerçekçi gözlerle bakmanın ve içsel dengeni korumanın hem çevrendeki insanlara hem de sana faydası olabilir. Özellikle günün geç saatlerinde etrafındaki kaosa karşı dikkatli olmaya bakmalısın.

Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak; dünden beri finansal konular gündemini kaybetmemiş olabilir. Kişisel kazançlarını sürekli başkalarıyla paylaşmak durumunda kalman ya da özel ihtiyaçlarını ötelemen kendine verdiğin değeri bugün daha fazla sorgulatabilir. Akşamüzeri sınırlarını büyütüp genişletmek isteyebilirsin, fakat şüphelerin yakanı bırakmayacağa benziyor.

Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi; günün ikinci yarısına kadar burcunda bulunacak olan Ay kişisel kararlarında ve bireysel davranışlarında seni desteklemeye devam edecek. Akşamüzeri ikili ilişkilerinde ve maddi konularda bir takım beklentilerinin gerçekleşmemesi seni tahammülsüz yapabilir. Kendine verdiğin tutumluluk sözünü bu hafta sonu tutmakta zorlanabilirsin.

Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep; yakın çevrendeki haraketlilik seni zihinsel ve bedensel olarak yorabilir. Dengede kalmak adına sınırlarını zorlayabilir ve kimi zaman hırslanabilirsin. Ay’ın burcuna geçmesiyle özgüvenin ve özgürleşme isteğin artabilir. Kendini birden amansız bir tartışmanın ortasında bulabilir ve fevri tavırlar gösterebilirsin.

Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay; Kalabalık ortamlarda bulunmak isteyebilirsin. Özel ilişkinde gözle görülür bir hareketlilik söz konusu olabilir. Finansal konularda hırsına yenik düşmeden planlı hareket etmeye çalışmalı, sevdiklerinle keyifli zamanlar geçirmeye bakmalısın. Zira çabuk sinirlenip, gereksiz tepkiler verebileceğin koşullar oluşabilir. Ufak molalar vermek zihnini dinginleştirebilir.

Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak; kendini doğru ifade etme, anlaşılma arzunun yüksek olduğu ve sosyal statünün verdiği konumu korumaya çalışacağın bir gün olabilir. Akşamüzeri çocuklarınla ilgili stresli durumlar meydana gelebilir, ikili ilişkilerde zorlanmalar, görüş ayrılıkları, ani kopmalar gündeme gelebilir. Sakin olmaya bakmalısın.

Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova; bu hafta sonunu rutinin dışına çıkıp, kişisel kararlarınla özgür bir gün geçirmek, kasvetli ortamlardan uzak durmak isteyebilirsin. O nedenle düşünce yapına ve söylediğin kelimelere farkındalıkla yaklaşman gerekebilir. Akşama doğru haklılığını savunduğun bir konuda aile bireylerini ikna etmen çok da kolay görünmüyor.

Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık; günün ilk saatlerinden itibaren finansal içerikli haberler; bu alandaki beklentilerinin şu an için gerçekleşmemesi yönünde gelişebilir ve karamsarlaşabilirsin. Günün sonuna doğru yükselen motivasyonun eşinin veya senin uzak yerlerde bulunan akrabalarınla iletişimin zenginleşebilir. Ancak kimi zaman söylemler farklı boyuta taşınabilir.