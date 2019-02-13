Burç yorumları bugün neler yazıyor? (2019 Şubat ayı günlük haftalık burç yorumları)

13 Şubat burç yorumları 2019 yılı tüm burçların Koç, Boğa,İkizler, Yengeç,Aslan,Başak,Terazi, Akrep, Yay,Oğlak,Kova,Balık yorumları. Burcunuz'un yükseleni ve ay burcunuzu okuyun.Merkür balık burcun da olacak 17 Nisan ' na kadar ve uzun bir süredir balık burcunda kalacak. Bu yılın en şanlı burçları hangileri.Bu hafta özellikle dikkat etmesi gereken burçlar Koç ve Oğlak burçlarıdır. En şanslı burç bu hafta akrep ve balık. Kovalar dikkat kazalara karşı aşıksınız. Burçlar ve Astrolojiyle ilgili tüm merak edilen konuların detayları haberimizde yer almaktadır.....

GÜNLÜK BURÇ YORUMU 13 ŞUBAT 2019 | ASTROLOJİ



Astrogündem: Ay-Chiron iletişimi Koç döngüsünde. 1979 yılında rejim değiştiren İran'ın yönetim şekli ile ilgili beklenmedik değişimler bugünden sonra gündeme gelirken, tüm dünya basınının gözleri İran üzerinde olacak. Kesici aletlerden ve öfkeli insanlardan önümüzdeki 3 gün uzak durun.



KOÇ: Fikirlerini keskin bir dille anlatmak yerine, yapıcı davranman sorunların üstesinden gelmeni kolaylaştıracak. Bugün gereksinimlerin ile ilgili başka insanlardan yardım istemek cazip gelebilir. Ancak kararsızlığın zorlayıcı olabilir. Elde edilmek istenen her şeyin önce kafanın içinde şekillenmesi gerektiğinin farkına varabilirsin.



BOĞA: Bugün deneyimlerin sayesinde karşılaşacağın karmaşık olayların üstesinden kolayca geleceksin. İşinden memnun olmayan bir Boğa burcuysan, üstlerinle iyileştirme yapmalarına yönelik konuşmalar yapabilirsin. Maddi konuların gündeme geleceği bugün parasal anlamda desteğine ihtiyacı olan bir yakınına yardım etmen söz konusu olabilir.



İKİZLER: "Ben artık değişimden yanayım ve geleceğim adına yeni kararlar vermek istiyorum" demek için mükemmel bir gökyüzünün habercisiyim! İsyan etmek yerine haklarını savunmanın daha doğru olduğunu görmen mümkün olabilir. Yurtdışı eğitimi için aileden izin kopartman an meselesi olabilir, kaçırma bugünü!

YENGEÇ: Tıkanıp kaldığın konularda çözümler üreteceğin ve bitkin ruh halinden çıkarak enerjinle herkesin üzerinde olumlu etkiler bırakacağın bir gündesin. Şimdi dikkatini işine vermeli ve bu olumlu enerjilerin yansımalarını başarılı çalışmalar yaparak değerlendirmelisin. Duygusal anlamda bugün sınırlarını zorlayabilir, daha hırslı olmaya çalışabilirsin.



ASLAN: Bugün geçmişle bağlantılı durumlar, hayaller seni etkisi altına alabilir. Kendini adadığın işler de zihinsel açıdan yorabilir, zorlayabilir. Sabahki hareketsizliğinden, öğleden sonra eser kalmıyor. Keyifli ve istekli bir gün seni bekliyor. Kendine güvenin ve rahat tavırların gerçekleşecek olan iş toplantısında dikkatleri üzerine çekmene sebep olabilir.



BAŞAK: Bugün sosyal hayatın hareketleniyor. Özel bir durum veya bir insanla ilişkin aklını ve duygularını karıştırabilir. Gezegenlerin seyri realist düşüncelerinde cesaretli girişimler yapman için tüm gün seni destekliyor olacak. Çok farklı işler ve seçimlerle gününü renklendirmen ise sana güzel bir karar, adım atmak gibi eylemlerde bulundurabilir.

TERAZİ: Finansal konularda dikkatli olman gereken bir gündesin. Başarı potansiyelini artırmak için kendini geliştirdiğin doğru ancak rakiplerinin arkandan iş çevirdiklerini unutmamalısın. Hafta sonuna henüz çok varken yapılan planda bazı aksamalar, arkadaşlar arasında fikir ayrılığına neden olabilir. İnatçı ve tartışmaya yönelik tavır içinde bulunmaktan kaçınmalısın.



AKREP: İşinle ilgili konularda güç gösterileri, çatışmalar ve kararsızlıklar gündemini meşgul edebilir. İniş ve çıkışların yoğun olarak yaşanabileceği bugün, ruhsal olarak kendini güçlü tutmalısın. Ancak öğleden sonra alacağın haber, sürpriz bir başarının kutlanmasına neden olabilir.



YAY: Gezegenler bugün ruhunu rahatlatacak güzellikler sunuyor sana. Beraber çalıştığın iş arkadaşlarınla fikir alışverişine girebilirsin. Aynı zamanda çalışma koşullarını iyileştirmek adına patronunla, terfi etmek ya da maaş zammın hakkında konuşabilirsin. Gezegenlerin seyri ilişkilerinde benlik duygusunu daha net yaşamana neden olacak.

OĞLAK: Sözlere değil, güce inandığın bir güne merhaba diyorsun! Her alanında olumlu etkileri de beraberinde getirecek, gezegenlerin seyri hayal gücünü en iyi şekilde değerlendirmene de fırsat verecektir. Hakkın olanı elde etmek konusunda bugün çok kararlısın. Yeni yatırımlar yapma kararı alabilir, ticaret ile ilgili atılımlar yapma planları içine girebilirsin.



KOVA: Gökyüzünün olumlu etkisi bugün bilinçaltını harekete geçirebilir. Geçmişteki deneyimlerinin önüne fırsat olarak gelebileceğini asla tahmin bile etmezdin ama bugün kariyerin ile ilgili gelişmelere kulak vermelisin. Özel yaşamında fevri davranışlar sergilemekten uzak durmalısın, beraber olduğun insanı bir anda kırabilir, hiç hak etmediği tavırlar sergileyerek senden uzaklaşmasına sebep olabilirsin.



BALIK: Kişiliğin ile duygularını dengelemeye çalışmalısın! Bugün kadın ve erkek ilişkilerinde sorunlarla karşılaşabilirsin. Yanlış anlaşılmalara gebe konuşmalar için kendine biraz sus payı vermen gerekebilir. Sinirine engel olmaz isen, duygusal konularda uzlaşı sağlaman mümkün olmayabilir.