Süper Ay (Kurt Dolunay) nedir, ne zaman tutulacak? Burçlar üzerindeki etkisi nedir? sorularına yanıt aranıyor. Doğa olayı tutkunlarının merakla beklediği Süper Ay tutulması için heyecan dorukta. Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği anda ortaya çıkan Süper Ay tutulması Şubat ayında gerçekleşecek. Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylara bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Süper Ay 19 Şubat akşamı tüm Türkiye'den gözlenecek. Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği anda ortaya çıkan Süper Ay’ı Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA da internet üzerinden canlı yayın olarak izlenebilecek.

19 Şubat akşamı Ay, normalden yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünecek.

Tüm Türkiye'den çıplak gözle izlenebilecek olan Süper Ay, gün batımından hemen sonra (18:20 İstanbul) doğu yönünden gözlemlenmeye başlayacak ve ilerleyen saatlerde güneydoğu yönüne doğru yükselmeye başlayıp güneybatı yönünde ilerleyerek batı yönünde sabaha karşı batacak.

Süper Ay Nedir?

Ay, 29,5 günde kendi yörüngesinde bir tur atar. Ancak Ay'ın yörüngesi tüm diğer gök cisimleri gibi dairesel değil, eliptik bir yapıya sahip olduğundan Dünya'ya her zaman aynı mesafede olmaz. Bu da bir ay içerisinde Ay'ın bize uzak ve yakın konumlarda olmasına neden olur. Ay Dünya'ya en yakın yaklaşık 355 bin kilometre mesafede, en uzak ise yaklaşık 405 bin kilometre mesafede olur. Ay’ın en yakın olduğu an dolunaya denk geldiğinde buna Süper Ay denir.

Süper Ay'ı izlemek için herhangi bir ekipmana gerek var mı?

TM Dijital Haber Merkezi'nden Gökhan Ertaş'ın haberine göre; Süper Ay'ı izlemek için özel bir ekipmana gerek duyulmayacak. Gökyüzünü görebileceğiniz bulutsuz bir ortamda olmanız yeterli.

Ay'ı halka içine alan görüntü, atmosferin üst katmanlarında gökyüzünü kaplayan ve buz kristali yapısındaki bulutların ışığı kırarak ayın etrafında ışık hüzmesi oluşturmasına neden olduğu biliniyor.Süper ay sırasında ay, normal dolunaydan yüzde 30 daha parlak ve yaklaşık yüzde 12-14 daha büyük görünüyor. Ay, gökyüzünde en yüksekte göründüğünde fark çok fazla belli olmasa da ufukta yer aldığında farklar daha belirgin hale geliyor.

BOĞA BURCUNDA SÜPER DOLUNAY

En son böyle bir süper dolunay 1948 yılında gerçekleşmiş. 2034 yılına kadar da böylesini görmeyeceğiz. Duygularımızın coşacağı, bedensel dürtülerin doruk noktasına çıkacağı kısaca Ay çarpması yaşayabileceğimiz bir dolunay bu… Süper dolunay boğa burcunda oluştu. Bu hafta boyuncu süper dolunayın etkileri olacak.

HANGİ BURÇLARI ETKİLEYECEK?

Süper dolunay Süreyya Ay durağında gerçekleşecek. Bu durak kadimler tarafından evlilik, evlenme gibi konular, işlerin gelişmesi, ticari kazanç sağlama açısından olumlu bir dönem olarak kabul edilirdi. Dolunay en fazla sabit grup burçları etkileyecektir. 10-18 Kasım arası doğan Akrep burçları, 10-18 Mayıs Boğa burçları, 12-20 Ağustos Aslan burçları, 9-16 Şubat Kova burçları bu dolunaydan önemli etkiler alabilirler.

TÜRKİYE'Yİ NASIL ETKİLEYECEK?

Dolunay ülkemizin horoskopunun onbirinci ve beşinci evini etkileyecek. Dolunayın gerçekleştiği evler yerel yönetimler, azınlıklar, müttefik ülkeler, yabancı ülkelerle olan anlaşmalar, meclis, kanunlar, genel halkın refahı, ekonomik durumu, spekülatif piyasalar, borsa, spor, sporcular ile ilgilidir. Tüm bu alanlar dolunayın ışığı ile görünür hale gelip, farketmediğimiz bazı gerçeklerle bizi yüzleştirebilir.

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan) Dolunay ile birlikte maddi gelirleriniz, kazançlarınızla ilgili yeni gelişmeler ve önemli değişimler meydana gelebilir. Bazı ani harcamalar ve alışverişler ortaya çıkabilir; iş ve para konularında kendinizi güvende hissetmeniz mümkün.

BOĞA (21 Nisan-21 Mayıs) Dolunay ile birlikte kendiniz ve yaşamınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. İşiniz, kariyeriniz veya ilişkilerinizle ilgili dönüşümler veya kişisel görünüşünüz, imajınızla ilgili yenilikler yapabilirsiniz.



İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran) Dolunay ile birlikte bilinçaltınız, ruhsal ve manevi konularda yeni farkındalıklar kazanabilirsiniz. Gizli olan kavramlar ortaya çıkabilir. Bir bağımlılığınız ve zararlı alışkanlığınız varsa onu sonlandırmak için girişimlerde bulunabilirsiniz.



YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz) Dolunay ile birlikte ait olduğunuz gruplar, arkadaşlarınız, projeleriniz, gelecek hedefleriniz ile ilgili yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili ekip çalışmaları ve organizasyonlar içerisinde yer alabilirsiniz.



ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos) Dolunay ile birlikte kariyer yaşamınızda, toplum önündeki statünüzü etkileyecek dönüşümler meydana gelebilir. Çalışmalarınızın karşılığını alabilirsiniz. Yaşamınızdaki otorite kavramları ve aile büyükleri ile ilgili sorumluluklar daha fazla gündeminizde olabilir.



BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül) Dolunay ile birlikte yurtdışı, seyahatler, eğitim ile ilgili bir konuda gelişmeler olabilir. Uluslararası ve yabancı kültürlerle ilgili projeleriniz hızlanabilir. Hukuksal konular sonuçlanabilir; ertelenmiş sorunları çözüme kavuşturabilirsiniz.



TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim) Dolunay ile birlikte ortak kazançlar, yatırımlar, kredi, vergi, sigorta, prim gibi kavramlarda önemli gelişmeler ve dönüşümler meydana gelebilir. Eş ve ortağınızın gelirlerinden fayda görebilirsiniz.



AKREP (24 Ekim - 22 Kasım ) Dolunay ile birlikte ikili ilişkileriniz, ortaklıklarınız ve eşiniz ile ilgili bazı kavramlarda önemli değişimler ve dönüşümler meydana gelebilir. Toplum önündeki imajınız, rakipleriniz ve hizmet aldığınız kişilerle ilgili gelişmeler bekleyebilirsiniz. Sosyal çevreniz ve arkadaşlarınızdan fayda görebilirsiniz.



YAY (23 Kasım-21Aralık) Dolunay ile birlikte iş ve çalışma koşullarınız, günlük rutinleriniz, alışkanlıklarınız ve sağlığınızla ilgili konular gündeme gelebilir. İş ve kariyer konularında kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Evcil hayvan sahibi olabilirsiniz.



OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak) Dolunay ile birlikte aşk, romantizm, sosyal yaşam, hobiler, spor veya çocuklarla ilgili yeni gelişmeler meydana gelebilir. Sanat ve hobi çalışmalarından güzel sonuçlar alabilirsiniz. Hamilelik, doğum veya var olan çocuklarınızın eğitimi ve geleceği ile ilgili konular gündeme gelebilir.



KOVA (21 Ocak – 18 Şubat) Dolunay ile birlikte eviniz, aileniz, ebeveynlerinizle ilgili gelişmeler olabilir. Ev, mülk, alımı, satımı, kiralama, taşınma, dekorasyon, tadilat gibi kavramlar hızlanabilir. Evde çalışabileceğiniz iş imkanlarıyla karşılaşabilirsiniz.



BALIK (19 Şubat – 20 Mart) Dolunay ile birlikte eğitim, seyahatler, yakın çevreniz, kardeşleriniz ile ilgili bir konuda bazı değişimler ve dönüşümler meydana gelebilir. Güzel bir tatile çıkabilirsiniz. Zihinsel yaratıcılığınız artabilir. İş anlaşmaları veya sözleşmeler imzalayabilirsiniz.