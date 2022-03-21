Balıkesir, İzmir ve Muğla'nın kıyı ilçelerinde deniz çekildi

TRT Haber 21 Mart 2022 Pazartesi 03:45 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 03:46

Bazı kıyılarda çekilme 20-30 metreyi buldu, antik limanlar gün yüzüne çıktı, tekneler karaya oturdu.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde deniz çekildi, 2 bin 500 yıllık antik liman yeniden gün yüzüne çıktı.

TRT Haber'de yer alan habere göre, benzer bir görüntü kilometrelerce ötedeki Muğla'nın Datça ilçesinde de oluştu.

Burgaz Ören yerinde 2 bin yıllık liman kalıntıları deniz çekilince görünür hale geldi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi kıyılarında da benzer bir manzara vardı. Balıkçı kayıkları karaya oturdu.

İzmir'de hemen her yıl meydana gelen deniz çekilmesi olayı bu yıl da gerçekleşti. Sığacık Koyunda deniz onlarca metre geriye çekildi. Uzmanlar bu olayı kentte bir haftadır etkili olan kuzeyli rüzgârlara bağlıyor.

İklim Bilimi Uzmanı Prof. Dr. Doğan Yaşar, durumu şöyle değerlendirdi:

"Bütün bunlar her sene olan doğal olaylar. Özellikle şubat ikinci yarı martın ilk yarısı arasında kuzeyli rüzgârlar çok hakimdir. Bu poyraz bütün suları güneye ittirir. Afrika'ya doğru ittirir. Su orada yükselirken bizim burada iner. İki günden beri poyraz zaten sert. 70 km falan esiyor şu anda Ege'de. Korkulacak bir şey yok. Bunlar doğal olaylar."

Prof. Dr. Yaşar, kıyılarda olağan bir durum olarak nitelediği gel git olayının Lodos sırasında da su yükselmesi şeklinde görüldüğünü de söyledi.