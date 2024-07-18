Bilim adamları geleceği Kuzey Kutbu'nda arıyor

4. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'ni gerçekleştiren 11 kişilik sefer ekibi Arktik Okyanusu'nda gerçekleştirdiği 16 farklı proje ile dünyanın geleceği için sordukları soruların cevaplarını arıyor. Sefer katılımcısı Bulgaristan Antarktika Enstitüsü'nden Dr. Petar Sapundjiev ise, 4. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'nde 16 projeden biri olan "Değişkenliklerin gözlemlenmesi için teknik çözümlerin geliştirilmesi kutup bölgelerindeki kozmik radyasyon" ile; "Kutup bölgelerinin zorlu ortamında, sahada konuşlandırılmış bilimsel ekipmanlarımızın güvenilirliğini ve işlevselliğini nasıl artırabiliriz?" sorusunun cevabını aradı.