Çevreci öğrencilere ‘Sıfır Atık’ ödülü

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bornova Koleji öğrencileri, ABD’de düzenlenen “Uluslararası Geleceğin Problemlerini Çözme Becerileri” konulu yarışmada, “Sıfır Atık Kesin Kazanç” projesiyle dünya üçüncüsü oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi’nden esinlenerek yola çıkan öğrenciler, geri dönüşümü zor veya mümkün olmayan birçok ambalajlı ürünün yeniden dönüştürülebilir olmasına önem gösterdi. Proje kapsamında okul kantininde cam kase ve şişe içerisinde öğrencilerin kendi hazırladıkları ürünlerin satılması sağlanıyor. Türkiye’de, İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde düzenlenen yarışmada paketli ürün kullanımını azaltarak sıfır atık hayat tarzının benimsetilmesinin hedeflendiği projeyle birinci olan öğrenciler, ABD’deki Massachusetts Üniversitesinde 4-9 Haziran tarihlerinde yapılan yarışmaya katılma hakkı kazandı. Yarışmaya yaklaşık bir yıl hazırlanan öğrenciler, 33 ülke arasında üçüncülük ödülüyle yurda dönerek elde ettikleri başarının mutluluğunu yaşıyor.

ERDOĞAN İLHAM VERDİ

Bornova Koleji Müdür Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Şebnem Şen Aksoy, “Sıfır atık konusunu iki etapta inceledik. Birincisi, çevreye zararları diğeri ise paketli ürünlerin içerisindeki kimyasal maddenin insan sağlığı üzerinde etkileri. Ciddi anlamda bu konuda dünyada yapılan çalışmalar var. Bizler de bu çalışmaların bir parçası olmak istedik. Dolayısıyla öğrencilerimizi bilinçlendirmeye çalıştık. Amerika’da elde ettiğimiz başarıyla da dünya üçüncüsü olup ülkemizi gururla temsil ettik” dedi. 7. sınıf öğrencisi Nisa Deren Doğan da şunları söyledi: Projeye başlarken Emine Erdoğan’ın projesinden haberdardık. Onun projesi bize ilham oldu. Ülkemizde sıfır atığın büyük bir problem olduğunu ve gerçekten okulumuzdan başlayarak ülkemizde bu sorunu çözmemiz gerektiğini anlatan önemli projelerden biri.