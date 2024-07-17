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Çevre

İznik Gölü masalsı görünümüyle büyülüyor

İznik Gölü alg patlamasıyla turkuaz görünüme kavuştu, ortaya çıkan masalsı görünüm dronla kaydedildi.

AA17 Temmuz 2024 Çarşamba 13:49 - Güncelleme:
İznik Gölü masalsı görünümüyle büyülüyor
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Alg patlaması nedeniyle turkuaz görünüme kavuşan Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynaklarından Bursa'daki İznik Gölü, dronla görüntülendi.

Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise 5'inci büyük doğal gölü olan yaklaşık 300 kilometrekarelik İznik Gölü'nün rengi turkuaza döndü.

Mevsimsel sıcaklığa bağlı gölün dip kısmında yeteri kadar oksijen bulunmaması nedeniyle buradaki alg tabakasının su yüzeyine çıkmasıyla oluştuğu belirtilen turkuaz rengi görmek için vatandaşlar da göl kenarına geldi.

İznik Belediye Başkanı Mehmet Kağan, yaptığı yazılı açıklamada, bu doğa olayının bölgedeki turizme olumlu katkı sağladığını belirterek, "Gölümüzün bu olağandışı güzelliği, İznik'in tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Halkımız ve misafirlerimiz bu güzel manzaranın tadını çıkarıyor." ifadesini kullandı.

İznik Gölü kıyısında 22 yıldır plaj işleten Bekir Uslu, AA muhabirine, her yıl bu zamanlar gölün turkuaz renge büründüğünü anlattı.

Uslu, gölün bu rengiyle ilgi çektiğini dile getirerek, "Ziyaretçilerde artış var. Özellikle fotoğrafçılar çok ilgi gösteriyor. Bu muhteşem güzelliği görmeye herkesi davet ediyoruz." dedi.

Bu arada yüzeyinde oluşan turkuaz rengiyle İznik Gölü, AA ekibince dronla görüntülendi.

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