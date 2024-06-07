Müsilaja karşı pina midyeleri

Uçan, Başkent Millet Bahçesi'nde "Hepimizin Bir Dünyası Var" temasıyla kapılarını açan ÇEVREFEST'te AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye'deki 19 özel çevre bölgesini ve doğal sit alanlarını koruduklarını belirten Uçan, festival alanındaki stantlarında ziyaretçileri bu konularda bilgilendirdiklerini söyledi.

Genel müdürlük olarak yürüttükleri çalışmalara ilişkin de bilgi veren Uçan, Marmara Denizi'nin temizliğini bir midye türü olan "pina"larla yaptıklarını belirtti.

Uçan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pina midyeleri saatte 6 litre deniz suyunu temizleyebiliyor, doğal su arıtma cihazı işlevini görüyor. 2019'da Akdenizin tamamında yayılan milyonlarca pina midyeleri, bir bakteri nedeniyle Akdeniz'de tamamen yok olmuştu. Avrupalılar birkaç tane bile keşfedince adeta bayram ediyor. Sadece Marmara Denizi'nde bulunan bu pina midyelerini Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü olarak koruma altına aldık, midyelerin alanlarının genişletilmesi ve sayılarının artırılması için çalışıyoruz. Böylece nüfusumuzun yüzde 60'ının, ekonomimizin de yüzde 80'inin döndüğü Marmara Denizi'nin özellikle müsilaj kaynaklı kirlenme durumları ortadan kaldırılacak."

Göcek'te başlatılan mapa şamandıra projesine de değinen Uçan, Akdeniz ve Ege'de deniz çayırının arttırılmasına yönelik de çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Uçan, "Göcek'te deniz çayırı transplantasyonu yapıyoruz. Türkiye'de ilk defa, birkaç üniversitemizin de desteğiyle deniz çayırı olan bir bölgeden çayırları alıp olmayan bölgeye ekiyoruz. O bölgede sayılarını artırmaya çalışıyoruz. Deniz çayırlarının bu kadar önemli olmasının nedeni, yaklaşık 1 metre çayır 1 günde 10 litre oksijen üretiyor." diye konuştu.