İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Haziran 2024 Cuma / 1 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2832
  • EURO
    35,2145
  • ALTIN
    2427.28
  • BIST100
    10203.1
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Çevre

Müsilaja karşı pina midyeleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Abdullah Uçan, Marmara Denizi'nde bulanan pina midyelerinin koruma altına alındığını ve sayılarının artırılmaya çalışıldığını belirterek, 'Nüfusumuzun yüzde 60'ının, ekonomimizin de yüzde 80'inin döndüğü Marmara Denizi'nin özellikle müsilaj kaynaklı kirlenme durumları ortadan kaldırılacak.' dedi.

AA7 Haziran 2024 Cuma 12:30 - Güncelleme:
Müsilaja karşı pina midyeleri
ABONE OL

Uçan, Başkent Millet Bahçesi'nde "Hepimizin Bir Dünyası Var" temasıyla kapılarını açan ÇEVREFEST'te AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye'deki 19 özel çevre bölgesini ve doğal sit alanlarını koruduklarını belirten Uçan, festival alanındaki stantlarında ziyaretçileri bu konularda bilgilendirdiklerini söyledi.

Genel müdürlük olarak yürüttükleri çalışmalara ilişkin de bilgi veren Uçan, Marmara Denizi'nin temizliğini bir midye türü olan "pina"larla yaptıklarını belirtti.

Uçan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pina midyeleri saatte 6 litre deniz suyunu temizleyebiliyor, doğal su arıtma cihazı işlevini görüyor. 2019'da Akdenizin tamamında yayılan milyonlarca pina midyeleri, bir bakteri nedeniyle Akdeniz'de tamamen yok olmuştu. Avrupalılar birkaç tane bile keşfedince adeta bayram ediyor. Sadece Marmara Denizi'nde bulunan bu pina midyelerini Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü olarak koruma altına aldık, midyelerin alanlarının genişletilmesi ve sayılarının artırılması için çalışıyoruz. Böylece nüfusumuzun yüzde 60'ının, ekonomimizin de yüzde 80'inin döndüğü Marmara Denizi'nin özellikle müsilaj kaynaklı kirlenme durumları ortadan kaldırılacak."

Göcek'te başlatılan mapa şamandıra projesine de değinen Uçan, Akdeniz ve Ege'de deniz çayırının arttırılmasına yönelik de çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Uçan, "Göcek'te deniz çayırı transplantasyonu yapıyoruz. Türkiye'de ilk defa, birkaç üniversitemizin de desteğiyle deniz çayırı olan bir bölgeden çayırları alıp olmayan bölgeye ekiyoruz. O bölgede sayılarını artırmaya çalışıyoruz. Deniz çayırlarının bu kadar önemli olmasının nedeni, yaklaşık 1 metre çayır 1 günde 10 litre oksijen üretiyor." diye konuştu.

  • Marmara Denizi
  • Pina Midyeleri
  • Çevre Koruma

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.