Trabzon'da alabalık salımı gerçekleştirilerek doğal hayatın korunmasına katkı sağlanıyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü Trabzon Şube Müdürlüğü il ve ülke genelinde doğal hayatın korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi çerçevesinde, Trabzon'un Maçka ilçesindeki Altındere Doğal Alabalık Üretim İstasyonu'nda üretilen yavru doğal alabalıklar, ülke genelinde orman içi sulara salımları devam ediyor.

Bu kapsamda 2005-2022 yılları arasında Trabzon Şube Müdürlüğü tarafından 23 ilde 48 adet orman içi su kaynağına 24 milyon 487 bin adet yavru doğal alabalık salımı gerçekleştirilirken, 2023 yılında Maçka Doğal Alabalık Üretim İstasyonu'nda üretilen 2 milyon 200 bin adet yavru doğal alabalık, 9 ilin 23 su kaynağına bırakıldı. İstasyonda 2005 yılından bu yana kırmızı benekli doğal alabalık üretim faaliyetleri devam ederken, şu ana kadar 26 milyon 687 bin adet doğal alabalık salımı gerçekleştirildi.

Trabzon'da ise 1 milyon 120 bin adet yavru doğal alabalık salımı gerçekleştirilirken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü orman içi sulardaki doğal alabalık popülasyonlarının optimum düzeye ulaştırılması, bozulan alabalık habitatlarının rehabilitasyonu, doğal türlerimizin tanıtımı ve farkındalığın artırılması ve en önemlisi de gen kaynaklarının korunması için "Doğal Alabalık Üretimi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması" projesini 2005 yılında başlatmıştı. 12. Bölge Müdürlüğü Trabzon Şube Müdürlüğüne bağlı Maçka Altındere Doğal Alabalık Üretim İstasyonunda 2005 yılından bu yana kırmızı benekli doğal alabalık üretim faaliyetleri devam ediyor.