Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, ''Sıfır Atık Ligi'' projesinin ayrıntılarını 24 TV'de anlattı

Tuzla Belediyesi, lise öğrencilerinin geri dönüşüm konusunda farkındalığını artırmak amacıyla ödüllü 'Sıfır Atık Ligi' yarışması düzenledi. Programa; Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, öğretmenler ve birçok liseli öğrenci katıldı. Sıfır Atık Ligi yarışmasının startı Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından verildi. Düzenlenen yarışma çerçevesinde, liseli gençler 5 kişilik takımlar halinde 5 hafta boyunca şampiyon olmak için kıyasıya yarışacak. Belirlenen başlıklara göre her hafta geri dönüşüm malzemesi toplayacak olan gençler, puanlar kazanacak. 5 hafta sonunda en çok puan toplayan takım, büyük ödüllere kavuşarak şampiyon olacak. Sıfır Atık Ligi'nin startı Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından verildi.

"BİZİM AMACIMIZ GENÇLERLE BİRLİKTE FARKINDALIK OLUŞTURMAK"

Projenin ayrıntılarını 24 TV'de anlatan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," 'Toplanın Geri Dönüyoruz' mottosu ile başlayan, özellikle de Tuzlamızdaki gençlerimiz ile oluşturduğumuz takımlarla, geleceğe bırakacağımız, yaşanabilir bir dünya için farkındalık yarışması düzenledik. Emine Erdoğan Hanımefendinin himayesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın başlatmış olduğu çevreye duyarlı, sıfır atık projesinin Tuzla'daki bir yansıması ile birlikteyiz. Bizim Sıfır Atık yarışmasındaki amacımız, bütün atıklarımızın, her bir parçasının geriye dönüştürülebilir bir hammadde olduğunun gençlerle birlikte farkındalığını oluşturmak. O parçaların yeniden üretim süreçlerine girmeden hayatımıza yeniden kazandırarak, gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir çalışmayla daha yaşanabilir bir gelecek bırakmak için gençlerle yarışacağız. Yarışmadaki kategoriler dünyada çok uzun sürelerde geri dönüşümü zor olan, bertarafı zor olan ürünlerdir. Pil gibi, plastik gibi, cam gibi özellikle atık yağ gibi birçok kategoride gençlerimiz yarışacaklar. Gençlerimizi ödüllendirerek bir farkındalık oluşturmayı düşündük ve bunu da başlattık." dedi.