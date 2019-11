Âdet yerini bulsun

Hayat doğumla ölüm arasında ve bu ikisi içindeki her durakta nefeslenerek akıp gidiyor. İnsanlar ise yaşadıkça bu duraklardaki değişim ve dönüşümü, başlangıç ve bitişleri kutsama, kutlama veya anmaya girişiyor. Geleneğimiz, adetimiz dediğimiz pek çok ritüel de buradan kaynıyor. Kısa bir süre öncesine kadar her toplum kendi inanç ve değerleri ile bu ritüelleri gerçekleştiriyordu. Âdetler, yaslandıkları yüzlerce yıllık gelenekle yaşıyordu. Temelde inançtan beslenen kültür, oradan gelişen medeniyet insana doğumdan ölüme kadar her ânı, her durağı, bezeyerek, anlam yükleyerek, çoğaltıp paylaşarak yaşatır. İnançların, kültürlerin farklılığı, geleneklere, adetlere de yansır-dı. Dünyada artık hiç böyle bir farklılık yoktur, demek de zor. Ama baskın çıkan beynelmilel kabul gören yeni adetleri var eski köyümüzün. Evet, dünya bizim eski köyümüz. Yeni yeni adetler getirdik. Bizim gibi köklü bir kültüre sahip toplumların bir sancısı da melezlik. Ne yardan, ne serden geçiyoruz; hem beybi şaavır (baby-shower), hem lahusa mevlidi! Hem gelin kınası, hem bekarlığa veda partisi! Acaba başka ülkelerde, başka kültürlerde de bu karmaşa var mıdır? Aslında her biri kendi içinde anlamlı, tutarlı şeyler olabilir. Fakat hepsini aynı toprağa ekip, aynı hayata sığdırmaya çalışınca ortaya sosyal ve manevi bakımdan zenginlik değil, yordamsızlık, kafa karışıklığı çıkıyor. Halbuki bütün gaye hayatın önemli günlerini daha güzel, daha unutulmaz kılmak. Ama o kadar çok önemli ve özel günümüz var ki olağan ve sıradan olana özlenir oldu.

Beybişaavır (Baby shower)

Bu da bir erken dönem ‘hoş geldin bebek’ kutlaması. Aslında Viktoryen dönemi İngiltere’sinden geldiği rivayet ediliyor. Ve 50’li yıllara kadar da doğumdan sonra yapılıyor. Ama bu dönemle beraber doğum öncesine alınıyor. Hedef; doğuma az vakti kalan anneyi bu stresli dönemde eğlendirmek. Üstelik artacağı düşünülen harcamalara biraz olsun destek vermek. Partiyi annenin yakın arkadaş veya akraba çevresi organize edermiş. Yani, orijinal hali böyleymiş. Pekiyi günümüzde uygulama nasıl? Şöyle; bir organizasyon şirketi bulunur, davetin teması organizatöre anlatılır. Bu hayallerle uyumlu renk ve süslemelerle ortam şenlendirilir. Bunun için mekân, bebeğin müstakbel evi olur veya bu tip partiler için açılmış yerlere de gidilir. Davetliler için hediyeler alınır. İkram da sipariş edilir. Ha, derseniz ki yok ben kendim hallederim, o zaman size toptancı yolu göründü demektir. E hani biz anneyi dinlendirip maddi destek sağlayacaktık? Bugünlerde verilecek tek destek sosyal medyada paylaşılan fotoğraflara beğeni garantisi.