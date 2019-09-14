1380 yıllık acı ilk günkü gibi...

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) torunu Hz. Hüseyin ve yanındaki 72 kişi bundan tam 1380 yıl önce Kerbela’da 10 Ekim 680 tarihinde, Irak’ın Kerbela şehrinde, Yezid tarafından şehit edildi. Tüm İslam dünyasının kalbinde hissettiği ve yaşadığı bu olay her yıl Aşura etkinlikleriyle anılıyor. ‘Aşure Matemi’ törenlerinin de merkezi her yıl olduğu gibi Halkalı’ydı. Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela’da şehit edilişinin 1380. yıldönümünde Halkalı’da tören düzenlendi. Yüzlerce kişi, matem için siyah elbiseler giydi. Tören alanını doldurdu. Etkinliğe girişlerde geniş güvenlik önlemleri alındı. Yasın sembolü olarak siyah elbiseler giyen Ehl-i Beyt sevdalıları, Kerbela Şehitleri için ağıtlar yaktı. Yürüyüşün ardından Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde devam eden törene AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu ve yüzlerce vatandaş katıldı. Etkinlikler sabah saatlerinde Zeynebiye Caddesi’nde yüzlerce vatandaşın buluşmasıyla başladı.

KERBELA İÇİN AĞITLAR YÜREK DAĞLADI

680 yılının Tasua’sında Hazreti Hüseyin ve Ehl-i Beyt’ten 72 kişi Yezid’in ordusu tarafından muhasara altına alındı. Muharrem ayının 9. gecesi olan ve Tasua Gecesi olarak adlandırılan gecede düzenlenen programa da binlerce kişi katıldı. Trafiğe kapatılan cadde üzerine Hz. Hüseyin’in resimleri asıldı. Akşam namazının kılınmasıyla başlayan programlarda binlerce kişi, öncelikle Kerbela şehitlerine dualar okudu. Ardından cadde üzerinde toplanan gençler, sinezenler Kerbela şehitleri için yakılmış ağıtları seslendirdi. Kerbela olayının ve Tasua Gecesi’nin konu alındığı mersiyeler okunurken kalabalık ağlayarak, göğüslerine vurup, ağıtlara eşlik etti.

Kerbela’nın yıldönümü Fatih’teki Sümbül Efendi Camii’nde de anma merasimleri ve okunan mevlidlerle yad edildi. Hz. Hüseyin’in Kerbela’da esir düşüp Bizans’a getirilen kızlarının Çifte Sultanlar adıyla bilinen türbesi gün boyu Kerbela acısını yüreğinde yaşayanlar tarafından ziyaretçi akınına uğradı.

GONCA HASANOVA: ASIRLAR GEÇSE DE DEĞİŞMEYECEK