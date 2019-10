Açın sandıkları; şimdi olgunlaşma zamanı!

Kökte bulunan şey güncelden uzak değil sadece yoruma ihtiyacı var

Hilal Büşra Cebeci… Dönüşüm projesinin danışma kurulunda görev almış, “Sır” adını verdiği çalışmasıyla da sergiye önemli katkılar sunmuş genç bir tasarımcı. Aslında lisansı siyaset bilimi üzerine imiş. Ama sonra tasarım okumuş. Keskin bir dönüş, önemli bir karar. Nasıl oldu bu kırılma, kimi memnun etmek için siyaset okudunuz da sonra bambaşka bir mecrada devam ettiniz diye sordum, dolu dolu anlattı;

Müşteki değilim aslında siyaset bilimi okumuş olmaktan. Ama hayatımı o şekilde idame ettirebileceğimi düşünmedim. O süre zarfında keyif aldım ama kendini ifade etme biçimi benim için siyaset değilmiş. New York’ta Fashion Institute’da ve New York School of Design’da eğitimler aldım. Döndükten sonra da kendi işimi ve atölyemi kurdum. Yaklaşık 8-9 senedir profesyonel olarak kişilere özel gardrop tasarımları, küçük kapsül koleksiyonlar ve “haute couture” işler yapıyoruz. Bu esnada sadece kadın giyimi ile sınırlandırılacak bir çizgi yok. Aksesuar tasarımları da, enstelatif tasarımlar da dahil olmak üzere devam eden bir tasarımcıyım.

Hangi ihtiyaçla çıkıldı yola bu proje için?

Olgunlaşmaların işlev ve görevlerini yeterince ifa edemediği konusunda bir üzüntüsü vardı Hanımefendi’nin. Milli Eğitim Bakanımızın da çok ciddi emekleri ile onların ev sahipliğinde, Hanımefendi’nin himayesinde geliştirildi bu proje. İyi bir danışma kurulumuz var.

Bu projenin net bir adı var mı?

Olgunlaşma Enstitülerinin tekrardan ihya edilmesi! Buna bu şekilde bir isim konulabilir mi bilmiyorum ama işin hikâyesi bu. Bu kurumun eskiden tasarım gemilerinin çıkarılıp da gezdirildiği bir noktadan, bu noktaya gelmiş olması üzücü. Amacımız Olgunlaştırma’nın eski itibarlı günlerine dönmesini sağlamak, o kökten neş’et eden şeyi biraz daha güncele taşımak, tasarımcılarla daha yakın bir ilişki kurmak.

Olgunlaşma Enstitü’sünün parlak olduğu dönemde dünyadaki karşılığı nedir?

O döneme ait arşiv fotoğrafları, belgeler var. Devletlerarası hediyeleşmeler için de Sophia Loren gibi dünya yıldızları için de sipariş verilen bir yermiş Olgunlaşma. Bu köklü yapıdan bugünkü beklenti gözlemlediğim kadarıyla gençleri bu zanaata ve kendi köklerine ait işlerin bulunduğu tasarım anlayışına ısındırmak. Bu anlamda örgün eğitime dahil edilmeye çalışılacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü şeyler var. Onun dışında enstitülere çatı olabilecek bir akademi oluşturulma projesi mevcut. Sadece bunlardan da ibaret değil, sürprizler olacak, ama zamanı var.

Bugüne geçmişin kodları ile ilgili bir söz söylemek ne kadar mümkün?

Yeni bir şey söylemek için tozu silkelemek gerektiğine inanıyorum. Yeniyi istiyorsanız nereden hareket edeceğinizi de görmeniz lazım. Ben bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Dünya çapındaki markalara da baktığımızda kendi kültürel kodlarından işlemeleri, nakışları koleksiyonlarında görmeniz mümkün. Özden korkmaya gerek yok. Kökte bulunan şey güncelden uzak değil, sadece yoruma ihtiyacı var.

Bundan sonraki çalışmalarınız da hep Olgunlaşma için mi olacak?

O mümkün değil. Hali hazırda devam eden bir işim var. Günün sonunda daha profesyonelleşecek bir alana evrilsin diye gayret ediyoruz ama tabi danışma kurulu olarak elimiz burada bu projenin üzerinde olacak. Bu projeden evvel hepsi ile olmasa da Olgunlaşmalarla küçük küçük temaslarım oluyordu. Ama bundan sonra bu işbirlikleri çoğalacak. Mesela bir sergi teklifi geldi, onu tekrar Olgunlaşmalarla çalışabileceğim bir formata sokmayı planlıyorum. Sistem doğru kurulursa tasarımcıların ihtiyaç duyduğu zanaatkârları bulmak için Olgunlaşma Enstitüleri doğru bir adres olacaktır.