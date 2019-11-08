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Afrika’nın görme engelli Müslümanları Misyonerlerin hedefinde

Afrika’nın farklı ülkelerinde görme engelli Müslümanlar, misyonerlerin hedefi oluyor. Dünyada görmeyenlerin dini kaynaklara erişimini kolaylaştırmak için kurulan Kabartma Kur’an Hizmetleri Birliği ise görme engelli Müslümanları bu tehlikeden korumaya çalışıyor.

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Merkezi İstanbul’da bulunan Uluslararası Kabartma Kur’an Hizmetleri Birliği’ne bağlı Afrikalı Müslüman görme engelliler, İstanbul’da buluşuyor. 

Afrika’nın farklı ülkelerinden gelen temsilciler, İstanbul’da aynı alanda çalışmalar yapan STK’larla görüşecek ve Afrika’da engelli Müslüman olmanın zorluklarını, orada dezavantajlı grupların maruz kaldığı misyonerlik tehlikesini anlatacaklar. 

Engelli olmak, beraberinde sosyal ve ekonomik birçok dezavantaja da sahip olmak anlamına geliyor. Dünyanın az gelişmiş bölgelerinde yaşayan engelliler ise bunun sonuçlarını, ülkelerinin içinde bulunduğu şartlar gereği çok daha ağır yaşıyor. Afrika gibi misyonerlik faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerde ise dezavantajlı gruplar bu faaliyetlere en sık maruz kalan kesim. İslam’ın temel kaynaklarına erişim sıkıntısı ve yoksulluk, misyonerlerin bu kitle üzerinde daha etkili olmasına yol açıyor. 

Kabartma Kur’an Hizmetleri Birliği, dünyada görmeyenlerin dini kaynaklara erişimini kolaylaştırmak ve kabartma yazılı Mushaflara standart getirerek kabartma Kur’an okuma eğitimi vermek üzere 2014 yılında İstanbul’da kuruldu. Birliğe üye ülkeler; Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün, İran, Malezya, Endonezya, Somali, Nijerya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Hindistan, Pakistan, Yemen, İngiltere, Filistin, Gana, Togo, Malawi ve Türkiye. Bu çalışmaların bir parçası olarak 3-9 Kasım tarihleri arasında Somali, Togo, Malawi, Nijerya ve Gana’dan ülkemize gelecek olan birlik üyeleri çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak projeler üzerine görüşmeler yapacaklar. 

 

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