İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9317
  • EURO
    6,5722
  • ALTIN
    282.506
  • BIST100
    111177
  • Haberler
  • >
  • Cumartesi
  • >
  • Ahşabı ve doğallığı sevenler Country tarzı mobilya seçiyor
Cumartesi

Ahşabı ve doğallığı sevenler Country tarzı mobilya seçiyor

Evlerimizin dekorasyonunu yaparken eşyalarımızın şıklığı kadar ruh halimize etkilerini de dikkate almakta fayda var. Bu anlamda yeni gibi görünen trendlerden Country tarzı yer yer lüks, yer yer köy yaşamını yansıtmasıyla doğal çizgiden uzaklaşmayıp evinizde sıcak bir ortam sağlayabiliyor.

20.12.2019  19:59 - Güncelleme: 20.12.2019  19:59

İç mekânlarda doğal ağaçtan üretilen mobilyaların kullanımında mutluluk, öz güven ve bilimsel yeteneklerde artış; kan basıncı, nabız, kolesterol ve stres oranında ise düşüş yaşandığı kanıtlanmıştır. Bu mucizevi etkileri, ofiste, çalışma odasında, oturma odasında, yatak odasında, mutfakta, banyoda, gibi yaşam alanlarımızın her yerinde hissedebilirsiniz. İster konsantrasyon için yeşil, pozitif enerji için sarı, ister sadelikten yana olanların vazgeçilmezi nötr renk tonları… Ya da yeşil ve mavinin tüm tonlarından yararlanarak doğa temanızı güçlendirebileceğiniz, her renk ve desen ile kombin yapabileceğiniz ahşap dekorasyonda; yaşam alanınızdaki tüm konsept ve renkler ile uyum sağlayabilirsiniz. Country tarzı, yaşam alanlarında daha az yer kaplayarak, hafif olmaları nedeni ile taşıma kolaylığı da sağlıyor. Ahşap, aynı zaman havadaki nem dengesi kurmaya yardımcı oluyor. Hava kalitesinin iş yeri performansını yüzde 12 oranında etkilediğini düşünürsek, ahşap mobilya ve dekorasyon ofisler için de oldukça ideal bir seçenek. 

Günümüzde bu tarzın en güzel temsilcilerinden biri Ankara’da 2002 yılında Ali Erkaya tarafından kurulmuş olan İmhotep Mobilya. Erkaya, mobilya sektöründe küçük bir atölyeyi büyüterek bugün 40 tane mimar, iç mimar ile çalışan bir girişimci. Fransa, Rusya, Almanya, İngiltere gibi birçok pazarda da karşılık bulan firma  Anadolu’da var olan esnaf geleneğini de bütün içtenliği ile sürdürüyor. 

Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buluyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Korkunç ayrıntı: Cesedi sürüklensin, 3 gün teşhir edilsin
Korkunç ayrıntı: Cesedi sürüklensin, 3 gün teşhir edilsin

Korkunç ayrıntı: Cesedi sürüklensin, 3 gün teşhir edilsin

Rusya: Almanya, Türkiye gibi bunu göze alamaz
Rusya: Almanya, Türkiye gibi bunu göze alamaz

Rusya: Almanya, Türkiye gibi bunu göze alamaz

Gaz için yüzde 25 indirime hazırız
Gaz için yüzde 25 indirime hazırız

Gaz için yüzde 25 indirime hazırız

Trablus’a girmemizi bir Türk topu engelliyor
Trablus’a girmemizi bir Türk topu engelliyor

Trablus’a girmemizi bir Türk topu engelliyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.