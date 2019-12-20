Ahşabı ve doğallığı sevenler Country tarzı mobilya seçiyor

20.12.2019 19:59 - Güncelleme: 20.12.2019 19:59

İç mekânlarda doğal ağaçtan üretilen mobilyaların kullanımında mutluluk, öz güven ve bilimsel yeteneklerde artış; kan basıncı, nabız, kolesterol ve stres oranında ise düşüş yaşandığı kanıtlanmıştır. Bu mucizevi etkileri, ofiste, çalışma odasında, oturma odasında, yatak odasında, mutfakta, banyoda, gibi yaşam alanlarımızın her yerinde hissedebilirsiniz. İster konsantrasyon için yeşil, pozitif enerji için sarı, ister sadelikten yana olanların vazgeçilmezi nötr renk tonları… Ya da yeşil ve mavinin tüm tonlarından yararlanarak doğa temanızı güçlendirebileceğiniz, her renk ve desen ile kombin yapabileceğiniz ahşap dekorasyonda; yaşam alanınızdaki tüm konsept ve renkler ile uyum sağlayabilirsiniz. Country tarzı, yaşam alanlarında daha az yer kaplayarak, hafif olmaları nedeni ile taşıma kolaylığı da sağlıyor. Ahşap, aynı zaman havadaki nem dengesi kurmaya yardımcı oluyor. Hava kalitesinin iş yeri performansını yüzde 12 oranında etkilediğini düşünürsek, ahşap mobilya ve dekorasyon ofisler için de oldukça ideal bir seçenek.

Günümüzde bu tarzın en güzel temsilcilerinden biri Ankara’da 2002 yılında Ali Erkaya tarafından kurulmuş olan İmhotep Mobilya. Erkaya, mobilya sektöründe küçük bir atölyeyi büyüterek bugün 40 tane mimar, iç mimar ile çalışan bir girişimci. Fransa, Rusya, Almanya, İngiltere gibi birçok pazarda da karşılık bulan firma Anadolu’da var olan esnaf geleneğini de bütün içtenliği ile sürdürüyor.