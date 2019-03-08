Aktif bir gönül elçisi: İyiliğin First Lady’si

8 Mart Kadınlar Günü’nde geçmişten bugüne pek çok kadın portresi hatırlanır. Rol modeller geçit yapar ekranlardan. İnsanlığa hizmet eden her kadın çok değerlidir elbette. Ama bazıları var ki bütün kimliklerinin üstünde ve ötesinde iyiliğin, güzelliğin, yardımlaşmanın öncülüğünü yapar ve ‘Mazlumların Annesi’ oluverir.

Onlardan biri olan Emine Erdoğan da sadece Türkiye’nin First Lady’si değil. Tüm dünya kadınlarının hayranlık duyduğu, rol model olarak benimsediği bir isim. Gündeminde mazlumlar, savaş mağdurları, kadınlar, kız çocukları, dezavantajlı gruplar hep ilk sıralarda. Bu yüzden Arakanlı bir kadın öz kardeşini görmüşcesine gönülden sarılıp acılı göz yaşlarını emanet edebilecek denli yakın hissediyor kendini Emine Erdoğan’a.

Belediye Başkanı olduğu yıllardan bu yana Başkan Erdoğan’ın davasında en büyük destekçisi olan Emine Erdoğan, siyasetin içinde ‘sivil’ gücün varlığını hayata geçirdiği ve arkasında durduğu projelerle de gösteriyor. Bu özelliği ile de bilindik lider eşleri arasında farklı ve ayrıcalıklı bir portre olarak dikkat çekiyor.

Mazlumların derdi ile dertlenen ve dünyanın pek çok noktasındaki yaralı bölgelere derman olmaya koşan Emine Erdoğan, aktif bir gönül elçisi olarak kimsesizlerin sesi olma misyonunu da üstleniyor. Arakan’daki o korkunç katliamlardan kaçanların yaşadıkları acıyı görerek bölgeye ilk giden isim olan Erdoğan, Mynmar Müslümanlarına reva görülenlerin dünyada yankı bulmasında da etkin bir rol üstlenmişti sözgelimi.

Dünya insanlarının karşı karşıya kaldığı sorunlar konusunda inisiyatif alarak insani yardım faaliyetlerine öncülük eden Erdoğan, kimi zaman mülteci kamplarını ziyaret ederek kimi zaman bir afet bölgesine giderek dünyanın görmezden geldiği insanların acılarını gündeme taşıdı. Bu samimi çabasının ardında gençlik yıllarından bu yana içinde bulunduğu siyasi hareket vesilesiyle halkla iç içe olmasının, sahip olduğu empati yeteneğinin büyük payı var kuşkusuz.

GÖNÜL ELÇİLERİNİ HAREKETE GEÇİRDİ

Sivil toplum çalışmalarını adeta bir yaşam tarzına dönüştüren Emine Erdoğan toplumda gönüllü faaliyetlerin yaygınlaşması için de ‘Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri’ projesini bizzat himaye ediyor ve sonuçlarını da yakından takip ediyor. BM direktörünün “Emine Erdoğan, gençler tarafından örnek alınmalı” sözleri tam da bu aktif kimliğinden kaynaklanıyor. Zira Erdoğan, ülkenin en üstten en alt birimine kadar tüm idarecilerin eşlerini gönüllülük konusunda motive edip onlara öncülük ederek Türkiye’deki kadın temsiline farklı bir boyut kazandırıyor.

Türkiye’nin 81 ilinden vali eşleri ile birlikte kadın, yaşlı, çocuk, engelli, gazi ve şehit aileleri, yoksullar ve madde bağımlıları gibi grupların yaşam kalitesini yükseltmek üzere bir gönüllülük seferberliğine çağıran Emine Erdoğan, bakan, vali, belediye başkanı, büyükelçi eşlerini de bu hizmetlerin içine katarak pek çok toplumsal sorunun çözümüne katkı sağlayacak bir çabayı da harekete geçiyor.

2013 Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV) programı ile Gençlik Servisleri Merkezi (GSM) tarafından “Türkiye’de Gönüllülük, Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi” çalışmasında da farkındalık oluşturmak açısından Gönül Elçileri Projesi’nin önemine dikkat çekilmesi bu çabanın dünya ölçeğindeki yankılarından sadece biri.

Gönül Elçileri Projesi’nin en iyi kamu projesi dalında halkla ilişkiler alanının Oscar’ı kabul edilen ‘altın pusula’ ödülünü alması da böyle bir gönüllülük hareketine ne kadar ihtiyaç duyulduğunu doğruluyor.

GÖNÜL COĞRAFYAMIZI GÖZDEN UZAK TUTMUYORUZ