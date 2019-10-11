Albaraka Türk kültürüne sahip çıkıyor

Albaraka Türk, uzun yıllardır banka bünyesinde sürdürdüğü ve birçok prestij eseri okuyucu ile buluşturduğu yayın faaliyetlerini “Albaraka Yayınları” çatısı altında çok daha kapsamlı bir şekilde devam ettirecek. Yıllardır banka bünyesinde pek çok prestij eserin neşrini gerçekleştiren Albaraka Türk, yayıncılık faaliyetlerini artık Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Ş. çatısı altında sürdürecek. Albaraka Yayınları ilk olarak iktisat, finans ve yönetim alanlarında önemli telif ve tercüme eserleri literatüre kazandıracak. Yayınevi ilerleyen dönemde ise geniş bir yelpazede, dünya ve Türk literatüründen seçkin eserleri okurlarla buluşturacak. Albaraka Yayınları’nın faaliyet, plan ve hedeflerinin açıklandığı Beyoğlu Grand Pera’da gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Faruk Çağlar, “Albaraka olarak kurulduğumuz ilk günden itibaren bu topraklarda yetişmiş olan kültürel ve sanatsal değerlere sahip çıkmaya ve bu birikimin muhafaza edilip gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Kültür ve sanata özellikle geleneksel sanata destek veren Albaraka Türk, Türkiye’nin Klasik İslam Sanatları’na tahsis edilmiş ilk sanat galerisine de sahip. Burada Klasik İslam Sanatı alanında hali hazırda 150 öğrencinin ücretsiz eğitim aldığından bahseden Çağlar, bütün bu etkinliklerin ardında bu toprakların değerlerini muhafaza etme çabası yatttığını anlattı.

Yayın dünyasında belirleyici olacağız

Yayıncılık anlamında da oldukça iddialı olan Albaraka Yayınları, bilmek fiilini kendilerine motto olarak seçmiş. Çağlar, insanın özü gereği bilmek istediğini, bilmeye yönelik bu arzunun “değerli” ve nitelikli eserlerle doyurulması gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin kitap okuma oranında dünya genelinde 86. sırada olduğundan bahseden Çağlar sözlerine şöyle devam ediyor, “Bu durum, Türkiye’nin kültürel, ekonomik, siyasi iddiaları ile mutabakat oluşturmadığı gibi potansiyelini de yansıtmıyor. Ancak karamsar bir tablo çizmemek lazım. Türkiye’de dünyadaki sosyal, siyasal ve entelektüel gelişmeleri yakından takip eden sivil bir inisiyatif var. Ülkemizde her yıl çoğunluğu tercüme olmak üzere binlerce kitap neşredilmekte. Bizde bu sivil çabaya kendi misyon ve vizyonumuza uygun çerçevede katkı sağlayacağız. Öncelikle finans, iktisat ve yönetim kategorilerinde Türkçe literatürde hissedilen boşluğu doldurmak için yayınlar yapacağız.”

Türk okurlarından aldıkları dönüşlerin kendilerini kültür yayıncılığı konusunda daha esaslı adımlar atmaya ittiğini dile getiren Çağlar, bu nedenle 27 Aralık 2017’de Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Ş.’yi kurduklarını söyledi. “Şirketin kuruluşu ile kültür sanata olan desteğimizi devam ettirirken bir yandan da kültür yayıncılığı alanında Türk okuru ile buluşması gerektiğini düşündüğümüz telif ve tercüme eserlerinin yayına hazırlayacağız” diyen Çağlar, “En kısa zamanda psikolojiden sosyolojiye, tarihten felsefeye ve sanattan çocuk edebiyatına kadar birçok kategoride telif ve tercüme eserlerin çalışmalarını başlatacağız” dedi.

Yeni dönemde kültür yayıncılığına ağırlık verecek olan Albaraka Yayınları, Robert Shiller’den Jens Beckert’e, Jane Dutton’dan Richard Boyazis’e, Mustafa Özel’den Sabri Orman’a dünyada ve Türkiye’de, alanında duayen pek çok ismin kitabını neşredecek. Türk münevverlerinin özgün fikirler ortaya koymasının ancak bugünü anlayıp geleceği öngörmeye çalışmakla mümkün olabileceğini vurgulayan Çağlar, “Albaraka Yayınları olarak bu toprakların düşünce geleneğine sahip çıkarken, onu çağdaş gelişmelerle zenginleştirmek ve özgün terkiplerle geleceğe taşımak için elimizden geleni yapacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

İslami iktisat yayınları önceliğimiz olacak

Türkçe yayın dünyasının ağırlıklı olarak tercüme eserler ile ilerlediğinden bu konuda sabırlı ve ısrarlı davranıp telif eserlere öncelik vermek istediklerinden bahseden Çağlar, özellikle İslam iktisadı alanında çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Çağlar sözlerine şöyle devam etti: “İslami iktisadın ve finansın diğer finans ekollerinden nasıl farklılaştığını ve nasıl alternatif oluşturabileceğini, yönetim organizasyonlarında İslami bakışın nasıl farklılık ortaya koyabileceğini göstereceğimiz yayınlarımız olacak. 60 civarında eserin çalışmaları sürüyor. Yönetim, iş yeri ahlakında İslami bakış açısı, İslam’ın insana verdiği değer ve insan ilişkilerinin nasıl kurulduğunu merkeze alan bakış açılarının yer aldığı ve şu anda çalışmalarının sürdüğü İş Yerinde Merhamet kitabımız hazırlanıyor. İş veren ile işçi arasındaki ilişinin merhamet merkezli yeniden nasıl kurgulanacağını aktaracağız.”

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