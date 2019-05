Ali Abbasi: Herkes güzel görünmek zorunda mı?

İran asıllı İsveçli yönetmen Ali Abbasi’nin dün vizyona giren ikinci uzun metrajlı filmi Grans, Türkçesiyle Sınır, koku alma duyusu ileri düzeyde gelişmiş, gümrük memuru Tina’nın öyküsünü konu alıyor. İsveçli yazar John Ajvide Lindqvist’in Let The Right One In / Gir Kanıma kitabından uyarlanan filmde her şey Tina’nın kendisi kadar tuhaf bir adamı takıntı haline getirmesiyle başlıyor. Bu takıntı sürecinde Tina kendi varlığını bile sorgulayacağı birtakım sırları öğreniyor. Sınır; aşk, doğaüstü ve kara film öğelerini zekice harmanlayarak karşımıza çıkıyor. 71. Cannes Film Festivali, Belirli Bir Bakış Bölümü’nde En İyi Film, 31. Avrupa Film Ödülleri’nde, En İyi Görsel Efekt, İsveç’in en prestijli film ödülleri olarak kabul edilen 54. Guldbagge Film Ödülleri’nde ise En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Makyaj, En iyi Görsel Efekt, En İyi Ses ödüllerini kazanan Sınır’ın yönetmeni Ali Abbasi ile bu yıl 38. İstanbul Film Festivali’nde bir araya geldik. Filmi ve sinema sanatına bakışı hakkında konuştuğumuz yönetmen, sinemayla biraz gelgitli bir ilişkisi olduğunu ancak şu an duygularını en iyi ifade edebildiği aracın sinema olduğunu söylüyor. İran asıllı yönetmen gelecek zaman içinde İran’da film yapmayı düşünüyor fakat henüz kendini İran sinemasının bir parçası olarak tanımlamıyor: “İranlıların kendine has bir sinema yapım tarzı var ve doğrusunu söylemek gerekirse çok da bayılmıyorum, kendimi ait hissetmiyorum.”

Sınır filminin yönetmeni Ali Abbasi, Star Cumartesi’den Ali Demirtaş’ın sorularını yanıtladı.