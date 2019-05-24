Ali Abbasi: Herkes güzel görünmek zorunda mı?

FİLMLERDE İNSANLARIN FARKLI GÖRÜNMEYE İZNİ OLMALI

Filmde asıl tartışmamız gereken kadın ve erkeklik roller ile fiziksel özelliklerin ölçütü mü?

Filmlerdeki herkesin neden güzel görünmesi gerektiğini anlamıyorum. Normal sıradan bir televizyon dizisini bile açtığımızda resepsiyonda çalışan bir kız, manken gibi görünüyor ve bunun için hiçbir sebep yok. Tabii ki bunda bir sorun yok. Gerçekten güzel bir kız orada olabilir ama bizim, gerçek hayattakine kıyasla filmlerdeki insanların nasıl görünmesi gerektiği konusunda tuhaf bir kodumuz var. Filmde insanlar çirkin olmalı demiyorum ama filmde insanların farklı görünmeye izni olmalı. Yani farklı görünen insanların da romantik ilişkileri, aşkları olabilmeli.

O halde başroldeki kadın güzel biri de olabilir miydi? Bu durum filme hizmet etmiyor muydu?

Bu film için onun çirkin olması önemli. Çünkü film boyunca kadının aslında kendini çirkin, farklı ve tuhaf bir yaratık gibi hissediyor olması önemliydi. Bu durum filme hizmet ediyor. Ama filmi izlerken anlıyorsunuz ki onun çirkinliği aslında izleyicinin onu insanların koyduğu standartlarla değerlendirmesinden kaynaklanıyor. Neyin güzel görünüp görünmediğine ilişkin çok dar bir görüş açımız var. Bu da aslında medyayla şekillenen ve bilinçaltımızdan gelen bir şey. Hepimiz biliyoruz ki bütün filmlerde iyi karakterler -Aslan Kral da dâhil olmak üzere- sarışın ve aryan ırkı görünümlü olarak anlatılır. Ama Araplar, Türkler ve İranlılarda hep bir sorun vardır. Aptal ve kötü görünüyorlar gibi bir algı var. Bunda emperyalizmin payı çok büyük ve bu normları aslında onlar belirliyor. Eğer Türkiye bugün dünyanın en büyük ekonomik ve siyasi gücü olsaydı muhtemelen filmlerdeki iyi insanlar da bizim gibi görünecekti. Mesela H&M panosunda bir reklam gördüğümüzde buradaki kızlar ne kadar güzel görünüyor diye düşünüyoruz ama aslında belki 100 yıl önce onları görenler onların çirkin olduğunu düşünecekti çünkü güzellik normları zaman içinde değişiyor.

Neden John Ajvide Lindqvist’in bu eseri?

Çünkü Ajvide Lindqvist adeta İskandinavya’nın Stephan King’i gibi. Akıl, sofistike ve gizem kitapları yazan biri. Yazarın başka bir uyarlama filmini izlediğimde benim dünyamla onun dünyasının kesiştiği bir yer olduğunu fark ettim. O da benim gibi büyülü gerçekçilik denen şey ile ilgileniyor ve bunun İskandinav versiyonunu yapıyor gibi. Bu nedenle onunla işbirliği yapmamız bana çok mantıklı geldi. Neden bu kitabın olduğuna gelirsek de, ben birkaç tane kitabını okudum ama en çok bu benim ilgimi çekti. Çünkü en az zekice olan kitabı buydu. Kitapta önemli olan şey olayların akışı, zekice dönüşler ve değişimler değil daha çok başroldeki kadın karakterin düşünceleri ve duyguları. Bu da fantezi türünde çok fazla karşılaşmadığımız bir özellik.