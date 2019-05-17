'Amacım iyiye örnek olmak'

Geeflow’u aslında kimileriniz 15 Temmuz darbe girişimini lanetleyen rap şarkısı ile kimileri de Mehmetçik için yaptığı Zeytin Dalı şarkısı ile tanır. Ama onunla ilgili bilmediğiniz birçok şey var. Müziği ile merak ettiğimiz her soruya içtenlikle cevap veren Geeflow ile röportajımızdan başlıklar.

Geeflow’un özelikle seçilmiş bir isim mi ?

Evet. Ayrıca gizli bir mesajı var.

Rap müzik ile ne zaman tanıştınız?

2003 yılında kendi raplerimi yazmaya başladım. Cartel grubu ve Tech N9Ne adlı rap sanatçısı sayesinde rap’e ilgim arttı. Tabi gençlik döneminde sokakta olmam da bunda etkili.

Sanırım müziğinizi iki döneme ayırıyorsunuz?

Evet. İlk dönem; içeriğinde kötü mesajlar olan tarzda idi. Daha sonraki dönemde ise yaptığım işin içindeki kötü mesajları iyi mesajlarla değiştirerek yapmaya devam ettim. Çünkü yaptığımız işle insanlara örnek oluyoruz. Biz ne söylüyorsak ya da neye özendiriyorsak gençler ona sempati duymaya başlıyor. Geçiş süreci aslında birazda böyle oldu. Çok genç yaşta sokak yaşantısıyla kullandıkları maddelerden sebep arkadaşlarımızı toprağa verdik. Yine böyle bir zamanda bu şekilde dönüşe karar verdim. İyi içerikli sözlerle rap yapmaya başladım.

Normalde rap müziği denilince hep bir isyan akla gelir, hatta argo içeriklerden oluşur. Son zamanlarda ise İslami ya da dini içerikli rap yapanları görüyoruz. Bu rap anlayışı neden ortaya çıktı?

Müzik öncelikle evrenseldir. Rap’in çıkışı itibariyle bir isyan olduğu doğru. Lakin her sanatçı hislerini, düşüncelerini yansıtma şekli farklıdır. Bizim de şimdi isyanımız var. Lakin kötü gidene, uyuşturucuya, kötü ahlak, kötü örneklere, gençliği kötü yola teşvik edenlere bu isyan. Aslında bizim şu an yaptığımız piyasadaki rap’lerin sözlerine alternatif, iyi içerikli sözler söylemek. Gençlere iyi yönde örnek olacak sözler söylemek. Bu rap müziği de günümüzde tutulan ve beğenilen bir müzik.

Dönüm noktanız ne oldu?

2012 aslında bir dönüm noktası oldu. Bu tarihten öncede müzik yapıyordum hatta Viva ve MTV’de birinciliklerim de oldu. Ama bu yıldan sonra kitlem, stilim, duruşum değişti. Yaptığım işten daha çok huzur duymaya başladım. İnsanları eskisi gibi kötüye değilde, iyiye yönlendirmeye çalıştım elimden geldikçe. Ve ciddi anlamda da bunu başardığımı düşünüyorum.

Müziğinizi yaparken aslında bir amaç güdüyorsunuz…

Öncelikle yaptığım işle gençlere iyi yönde örnek olmak maksatındayım. Bir nevi rap’in üzerindeki ön yargıyı kırmak ya da değiştirmek niyetindeyim. Rap müziğin sadece küfürle olmadığını, istenildiğinde iyi mesajlar verip iyiye teşvik edilebileceğini de göstermek istiyorum. Üstelik bunu yaparken de iyi hissediyorum.

Almanya’da yaptığınız işe nasıl tepki alıyorsunuz?

Yaptıklarımızla iyiye teşvik ettiğimiz Avrupalılar da oluyor. Ama bir o kadar bizi karalamaya ya da medyada linç girişiminde bulunan bir kesimde var elbette. Tepkiler Avrupa’da iki yönlü de değişiklik gösterebiliyor.

İslami kesim tarafında eleştiri aldınız mı?

Elbette aşırı eleştiri alıyorum. Ama müziğin evrenselliğine inanıyorum. Doğru yaptığımı düşünüyorum ve bildiğim doğru yolda ilerlemeye devam ediyorum.

Son olarak geçtiğimiz günlerde Nihat Hatipoglu programına katılmıştınız. Siz eserinizi icra ederken seyirciler arasında yer alan bir teyze de size eşlik etti. Sosyal medyada da çok konuşuldu. Siz izlediniz mi o görüntüyü?

Program sırasında fark edemedim o izleyiciyi. Lakin sonrasında sosyal medyada izledim. Müzik evrenseldir, yaptığınız sanatın karşı tarafa nasıl geçtiği çok önemlidir. Ben mutlu oldum. Çünkü ben o an teyzenin ruhuna dokunmuşumki bu şekilde bize eşlik etmiş.

MEHMETCİĞE GÜÇ VERMEK İSTEDİM

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