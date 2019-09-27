Annelikten hakikate giden yol

Yeşilçam’da ‘annelik’ çoğunlukla kutsanan, kadına ‘değer’ katan bir olgu olarak yer buldu. Çilekeş, vefakâr, eşine sadakat gösteren ama her ne hikmetse iki yalana kurban edilip senelerce çocuğuna hasret bırakılan annelerin hikâyelerini izledik Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Fatma Girik suretinde. Aliye Rona başlı başına ‘ana’dolu olurken Adile Naşit ‘anaç’ annesiydi tüm izleyenlerin.

2000’lerden sonra ortaya çıkan Yeni Türk Sineması için ‘annelik’ sorunlu bir alandı. Aile ise zaten problemin ana kaynağı. Son on yılın ödüllü ödülsüz sanat filmlerini hatırlayın bu cümlemi doğrulayacak onlarca örneğe rastlayabilirsiniz. Tabi bir de kimi yönetmenlerin ‘annelik’ olgusu ile kavgalı olduklarını doğrudan ikrar ettiklerine dair şahitliklerim var. Misal; Sinemada Kadın ve Psikiyatri Sempozyumu yapılmıştı 2014 yılında. Kadın Yönetmenlerin Kadın Karakterleri başlıklı oturumda yönetmen Belma Baş, Zefir adlı filminden hareketle Annelik üzerine bir konuşma yaptı. Anneliği kadını eksilten, hayatından alıkoyan bir durum olarak resmeden filmde çocuk da kadını tüketen, varlığına kasteden bir düşman şeklinde konumlandırılıyordu. Belma Baş’ın konuşmasına ‘Şu an burada anneliği kutsayan hiç kimse yoktur sanırım’ cümlesi ile başlaması bile filmin derdinin ne olduğunu pekiştirmeye yetmişti zihnimde.

AYNAYA BAKMA KORKUSU

Hâl ve gidişat böyleyken Semih Kaplanoğlu, onların yıllardır ısrarla oluşturmaya çalıştığı algıyı ters yüz eden ve tam tersini söyleyen hatta annelik bağına çok derin anlamlar atfeden bir iş yaptı. Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı olarak hayata geçirilen Aslı, Semih Kaplanoğlu’nun ‘Bağlılık Üçlemesi’nin ilk filmi. Başrollerinde Kübra Kip ve Ece Yüksel’in yer aldığı film 2020 yılında gerçekleşecek 92. Akademi Ödül Töreni’nde, “Yabancı Dilde Uluslararası Uzun Metraj Film” dalında Türkiye’yi temsil edecek. Başrollerdeki Kübra Kip ve Ece Yüksel başarılı performansları ile dikkat çekiyorlar.

İlk filminden itibaren yüzü maneviyata dönük sinema yolculuğu tolere edilen, Altın Ayı’dan dolayı Yumurta, Süt, Bal üçlemesindeki maneviyatçı bakışı kerhen kabul edilen Kaplanoğlu, Bağlılık Aslı’da onların değersizleştirmeye çalıştığı ne varsa merkeze alıyor. Reklam filmi estetiğinde stilize edilmiş modern hayatın anlam dünyamızda nasıl yıkımlara yol açtığına, işaret ediyor. Üstelik bunu son derece etkileyici bir sinema dili, görsellik ve anlatımla yapıyor. İşte tam da bu yüzden ülkesine, toprağına, kültürüne, değerlerine, kimliğine yabancılaşma ve ‘bağlılık’ sorunu yaşayan güruh filmden fena halde rahatsızlık duydu. Kaplanoğlu’nun filmini kritik etmek yerine ideolojik konumlandırmada bulunup durduğu tarafı eleştirmeyi seçti. Bu tavır da olsa olsa aynaya bakma korkusu şeklinde açıklanabilir.

Geçen hafta vizyona giren Kaplanoğlu’nun yeni filmi Bağlılık – Aslı şimdiye kadar yapılmayan bir şeyi yapıyor; kadın ve annelik meselesine çok daha insani ve derinlikli bir açıdan bakıyor. Görünenin ötesinde katmanlı ve farklı okumalara da elveren bir film üstelik tıpkı Buğday gibi. Yitirdiğimiz, hayatımızdan eksilen özün kaynağına işaret ediyor Semih Kaplanoğlu filmlerinde. Bağlılık-Aslı yeni bir üçleme. Ancak hakikatle bağı yeniden nereden ve nasıl kuracağımıza ilişkin hatırlatmalar var her iki filmde de.

HER KİLİDİ AÇAN DUYGU: ŞEFKAT

Tipik bir modern, şehirli kadın Aslı. Altı ayını dolduran bebeğini bir bakıcıya bırakıp işine, kariyerine dönmek için sabırsızlanıyor. Son derece anlayışlı, müşfik ve şefkatli bir kocası var. Aslı’nın çıkışsızlığına çözüm üretmeye çalışıyor. Kahramanımız ise hiçbir teklife sıcak bakmıyor. Bu yüzden çoğu kez Aslı’nın tepkileri, tavırları rahatsız edici geliyor. Oysa Aslı’nın tek derdi reklam filmlerindeymiş hissi veren, kurgulanmış, ölçülü biçili hayatının hep hesap ettiği gibi gitmesi. Zaten mesele de burada başlıyor. Bebek henüz annesiyle bağının kopmasına hazır değilken Aslı işine dönebilmek için ilaç müdahalesiyle sütünün kesilmesini sağlıyor. Kendince uygun zamanın bu olduğunu düşünüyor. Bebeğinse hâlâ anne kokusuna, sıcaklığına ihtiyacı var. Bu yüzden genç bakıcı Gülnihal’in şefkatli kollarını yadırgamıyor. Bebeğin varlığı anneye muhtaç. ‘Hâlâ kendisini annenin bir parçası, uzvu zannediyor’. Doğumla birlikte aralarındaki fiziki bağ kopmuş olsa da ruhen devam ediyor. Genç kadının bu bağı bir an önce koparmak istemesinin annesiyle yarım kalan ilişkisinden kaynaklandığını fark ediyoruz hikâyenin devamında. Sesini duymak istemediği, uzaktan uzağa gösterdiği ilgiden bile rahatsız olduğu annesinin ana vatanı olduğunu kendi bebeğiyle -biraz da zorlanarak- kurduğu ilişki sayesinde keşfediyor. Annesinin uzattığı elini tuttuğunda gönlündeki kilitli bütün kapılar birer birer açılıyor. Yabancılaştığı her ne varsa yeniden tanışıyor hepsiyle. Hırçınlığı, öfkesi yerini sahici ilişkiler kurmaya dönük bir içtenliğe bırakıyor.

İNSANLAR HEP AYNI YERDEN YARALANIR