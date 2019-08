Ara Güler 91 yaşında

YAŞAMAYI SEVEN BİR İNSANDI

Vefatından bir süre önce ayak parmağında bir yara çıkmış. O yarayı iyileştirmeye çalışmışlar daha sonra da hastaneye yatırmışlar. Kartoğlu bu süreci şöyle anlatıyor: “Vefat etmeden önce sanırım ayağını keseceklerdi. Ve o akşam vefat etti. Sanırım o bunu kabullenemedi. Ayağının kesilecek olmasını aklı, fikri almadı. Vücut kendini kapattı diye düşünüyorum. Çünkü eğer ayağı kesilseydi bu Ara Bey’i çok etkilerdi. Bunu kabul edemezdi. Belki de bunu düşünerek o tarafa gitmeyi tercih etti. Pek tabii vakti gelmişti belki ama ben bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Ara Bey yaşamayı seven, onun için azmi olan eve gidip kendini kapatmayan bir insandı. Enerjisi çok yüksekti. Ölümü çok düşünen bir insan değildi.”

DÜNYANIN ŞÖHRETLERİNİ FOTOĞRAFLADI

Dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biriydi Ara Güler. 1953’de Henri Cartier Bresson ile tanışarak Paris Magnum Ajansı’na katıldı. 1958’de Time-Life, Paris-Match ve Der Stern dergilerinin yakın doğu foto-muhabirliğini yaptı. 1962’de çok az fotoğrafçıya verilen “Master of Leica” ünvanını kazandı. Skira yayınevince Picasso’nun 90. yaş günü için yayımlanan “Picasso Metamorphose et unite” adlı kitap için Picasso’nun foto-röportajını yaptı. 1975’de ABD’ne davet edildi ve birçok ünlü Amerikalının fotoğraflarını çekti. Dünyayı gezerek foto röportajlar yaptı ve bunları Magnum Ajansı ile dünyaya duyurdu. Ismet Inönü, Winston Churchill, Indira Gandi, John Berger, Bertrand Russel, Bill Brandt, Alfred Hitchcock, Ansel Adams, Imogen Cunningham, Salvador Dali, Picasso gibi birçok ünlü kişi ile röportajlar yaptı ve fotoğraflarını çekti. Mimar Sinan yapıtlarının fotoğrafları 1992’de Fransa’da, ABD ve İngiltere’de “Sinan, Architect of Soliman the Magnificent” adıyla yayımlandı. Aynı yıl “Living in Turkey” adlı kitabı Ingiltere, ABD ve Singapur’da “Turkish Style” başlığıyla, Fransa’da “Demeures Ottomanes de Turquie” adıyla yayımlandı.1994’de “Eski İstanbul Anıları”, 1995’de “Bir Devir Böyle Geçti”, “Yitirilmiş Renkler ve Yüzlerinde Yeryüzü” fotoğraf kitapları yayımlandı. Güler’in fotoğrafları Paris Ulusal Kitaplıkta, ABD’de Rochester Georg Eastman Müzesi’nde Nebraska Üniversitesi Sheldon Koleksiyonu’nda bulunuyor.