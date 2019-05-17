Azerbaycan ve Türk mutfağından iftar lezzetleri

İftar menüsünde Türk ve Azerbaycan mutfaklarından pek çok özel lezzetin bulunduğu Zeferan Restaurant, İstanbul Sultanahmet’te, İstanbul’un ilk ve tek artizan oteli olan Ajwa Hotel Sultanahmet’in en üst katında hizmet veriyor.

Zeferan Restaurant’ın iftar menüsünde; başlangıçlar arasında peynir ve şarküteri çeşitleri, ev yapımı turşular, salatalar, mevsim yeşillikleri ve dolmalar yer alıyor. Türk Mutfağı’nın vazgeçilmezi, Zeferan’ın taş fırınından pide çeşitleri, kebaplar ve kazan yemekleri, iftar sofralarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri ve Azerbaycan Mutfağı’nın dünyaca ünlü pilavlarının sunulduğu iftar büfesinde ayrıca Güllaç’tan Bakü Baklavası’na uzanan geniş bir tatlı büfesi de bulunuyor.

Azerbaycan coğrafyasının çeşitliliğini ve lezzetli mutfak kültürünü İstanbul’da en iddialı şekilde temsil eden Zeferan Restaurant’ın yemekleri Executive Şef Ramin Nuriyev imzası taşıyor. Eşsiz Marmara Denizi ve Adalar manzarası eşliğinde açık büfe iftar keyfi ise 195 TL.

Bilgi ve rezervasyon için;

0212 638 22 12

www.zeferan.com.tr