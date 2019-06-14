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Babalar Günü hediyeniz hazır mı? 

En karizmatik hediye Skechers’ta 

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Skechers günün trendini yansıtan modelleriyle tarz sahibi erkeklerin vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor. Konforlu ve şık tasarımlarıyla öne çıkan Babalar Günü için en rahat alternatifleri sunuyor. Skechers Kulow-Whitewater ayakkabı modeliyle hem şıklık hem konfor erkekler için bir arada sunuluyor. Memory Foam iç tabanı ve tek parça atletik örgü kumaş sayalı, bağcıksız, sportif model işlevselliğiyle de fark oluşturuyor. 

Zaman Guess ile duruyor 

Çelik bileziği ve mavi kadranıyla göz alıcı bir tasarıma sahip Guess ile babanıza bu Babalar Günü’nde benzersiz bir sürpriz yapabilirsiniz. Şık ve trendleri yansıtan tasarımlarıyla öne çıkan Guess, gönüllerin kahramanı babaları mutlu ediyor. Çeliğin gücünü mavinin sonsuzluğuyla buluşturan Guess, Roma rakamlı kadranıyla, hem sportif ve hem de klasik tarzı benimseyen babaların kullanmaktan keyif alacağı bir saat modeli sunuyor. 

Koton ile şıklık armağan edin 

Koton, Babalar Günü’nü en özel hediye seçenekleriyle kutluyor. Babalar Günü’nde, Koton’un sunduğu hediye alternatifleri arasında; babalar ve çocukların aynı stillerde buluştuğu, Erkek, Kids ve Baby kategorileri özelinde hazırlanan tasarımlar dikkat çekiyor. Erkek koleksiyonundaki gömlek, tişört ve şort modellerinin erkek çocukları için bir örnek hazırlandığı tasarımlarda, kız çocukları için ise aynı desenlere sahip elbise modelleri yer alıyor. 

Atasun Optik’te çeşit çeşit gözlükler  

Babalar günü hediyesini henüz seçemediyseniz babanızın tarzına uygun hediyeler Atasun Optik’ten… Babalar Günü’ne özel, birbirinden şık güneş gözlüklerini bir araya getiren Atasun Optik’te bu yaz çift köprülü modeller erkekler için vazgeçilmez bir parça oluyor. Retro bir görünüm yakalamak isteyenler için köşeli, klasikten şaşmayanlar için kare ve dikdörtgen, yenilikçi tarzıyla önde olan babalar için ise yuvarlak modeller öne çıkıyor. 

Bakımına düşkün babalara 

Biyolojiyi dermatolojinin hizmetine sunarak benzersiz bir uzmanlık elde eden Bioderma, bakımına düşkün babaları unutmuyor. Cildin doğal biyolojik mekanizmasına uygun içerikteki ürünler, erkeklerin de vazgeçilmez bakım ürünleri oluyor. Babalar Günü için hediye arayışında olanları erkeklerin en gözde ürünlerini Bioderma’da buluyor. 

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