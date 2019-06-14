Babalar Günü hediyeniz hazır mı? 

Skechers günün trendini yansıtan modelleriyle tarz sahibi erkeklerin vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor. Konforlu ve şık tasarımlarıyla öne çıkan Babalar Günü için en rahat alternatifleri sunuyor. Skechers Kulow-Whitewater ayakkabı modeliyle hem şıklık hem konfor erkekler için bir arada sunuluyor. Memory Foam iç tabanı ve tek parça atletik örgü kumaş sayalı, bağcıksız, sportif model işlevselliğiyle de fark oluşturuyor.

Zaman Guess ile duruyor