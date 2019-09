Balık tüketmeyi biliyor muyuz?

Limon sıkmak doğru bir tercih

Kimi yemeksever balığı limon ile tüketir. Peki limon balığın besin değerini düşürür mü? Bu konu ile ilgili beslenme uzmanı Tokgöz, limonun balık ile birlikte tüketilmesinin doğru bir tercih olduğunu dile getiriyor ve ekliyor: “Balıkta en az bulunan vitamin C vitamini. Limon balıktaki C vitamini açığını da lezzetli şekilde kapatan çok iyi bir seçim olacaktır. Acta pediatrica’da yayımlanan Tanta Üniversitesi’nden Dr. Al Biltagi yaptığı çalışmada, omega 3, C vitamini ve çinko kombinasyonunun çocuklarda alerjik astımın olumsuz etkilerini azalttığı da görülmüş.”