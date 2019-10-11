Balkanlarda ışıltılı bir şehir: Belgrad
Son yıllarda yerli turistlerin en sık gittiği şehirlerin başında Belgrad geliyor.
Vize olmayışı ve ekonomik bilet fiyatları şehrin tercih edilmesinde önemli etkenler. Çoğu yok olsa da Osmanlı döneminden kalan eserler ise hâlâ bu şehirde ecdâdın varlığını hissettirmeye yetiyor. Tarihsel bağlarımız sebebiyle bizler için çok derin anlamlar da ifade ediyor. Osmanlı’dan izlerle karşılaşacağınız Balkan şehirlerinden biri de Sırbistan’ın başkenti ve en büyük şehri olan Belgrad. İsmi beyaz şehir anlamına gelen Belgrad, Sava ve Tuna nehirlerinin birleştiği bölgede kurulmuş. Pek çok savaş ve yıkım sonrasında yeniden ayağa kalkan şehir, Balkanlardaki en hareketli ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken yerleşimlerden. Kalemeydan (Belgrad Kalesi), Parlamento Binası, Tito Müzesi, Terazije Meydanı, Milli Müze, Trg Republike (Cumhuriyet Meydanı), Bayraklı Camii, Damat Ali Paşa Türbesi, Şeyh Mustafa Türbesi, St. Sava Kilisesi, Taşmeydan Parkı ve St. Marko Kilisesi önemli yapılardan.
Şehirdeki Osmanlı hakimiyeti 1521’de başlamış ve Osmanlı yönetiminde Belgrad, Avrupa’nın en büyük şehirlerinden biri hâline gelmiş. Dr. Ekrem Hakkı Ayverdi’nin Avrupa’da Osmanlı Mimari Eserleri adlı kitabına göre Osmanlı döneminde Belgrad’da 250 cami, 9 medrese, 10 mektep, 17 tekye, 3 imaret, 14 han, 11 hamam, 3 saat kulesi, 38 sebil ve 10 türbe bulunuyordu. Bugün onlardan geriye bir cami, iki türbe, bir çeşme ve bir konak kalmış. Belgrad’a yolunuz düşerse görmeniz gereken birkaç yer ve selam verip, ecdada bir Fatiha göndereceğiniz eserler…
AZİZ SAVA TAPINAĞI
Aziz Sava Tapınağı, Ortodoks dünyasının en büyüklerinden biri. Vracar’da yer alan tapınağın bulunduğu mahalde, Sırp azizi olan Aziz Sava’nın kalıntılarının yakıldığı düşünülmekte. 82 metre yüksekliğinde ve 4000 ton ağırlığındaki kubbesi ile tapınak, neredeyse şehre giden tüm yollardan görülmekte.
10 ülkeyi katederek Karadeniz’e dökülen Tuna Nehri, mutlaka görülmesi gereken doğal güzelliklerden biri.
KNEZ MİHAYLOVA CADDESİ
Şehrin görülmeye değer tarihi ve turistik yerleri, genel olarak eski şehirde konumlanmış. İsmini, Prens Knez Mihaylo Obrenoviç’ten alan Knez Mihaylova Caddesi, şehrin en gözde yerlerindendir. Araç trafiğine kapalı olan cadde, şehrin turistik merkezi ve bir nevi buluşma noktası. Knez Mihaylova Caddesi, Orta Avrupa mimarisi izleri taşıyan gösterişli binaları, mağazaları ve günün her saati dolu kafeleriyle dikkat çekmekte.
BAYRAKLI CAMİİ (HÜSEYİN KETHÜDA CAMİİ)
Bayraklı Camii Belgrad’da bulunan 250 camiden günümüzde ayakta kalan tek camidir. Belgrad Tapu Defteri’ne 1212 (1797-1798) senesinde dercedilmiş. Camiyi Kanuni’nin şehri muhasara ederken yaptırdığı yolunda bir kanaat olduğu gibi, başka bir rivayete göre de, Viyana kuşatmasından sonra, Avusturya işgalinin ardından II. Sultan Süleyman zamanında 1690’da inşa olunduğu. Adının Bayraklı Camii olmasının sebebi, geçmişte Belgrad’da bulunan diğer camilerle aynı anda ibadete başlanmasını sağlamak için bayrağın minarede sinyal olarak kullanılmasından kaynaklanmakta. Cami, tek minareli. 1718-1739 yılları arasında Katolik Kilisesine dönüştürülmüş olan Bayraklı Camii, 1941 ve 1944 yıllarında Almanların havadan taarruzları esnasında büyük zarar görmüş.
DAMAT ALİ PAŞA TÜRBESİ
1716 yılında Petrovaradin’de şehit edilen Damad Ali Paşa’nın türbesi Belgrad İç Kalesi’nde yer almakta. Türbe’de 1708’de vezir, 1709’da Paşa, 1713-1716 yılları arasında Sadrazam olan 1668 İznik doğumlu Damat Ali Paşa’nın naaşının yanı sıra Tepedelenli Selim Paşa ve Çeşmeli Hasan Paşa’nın naaşları bulunmakta.Türbe 1741 yılında Defterdar Kapıcıbaşı Mustafa Paşa tarafından inşa ettirilmiş. Türbe kesme taştan ve altıgen planlı yapılmış. Dört pencere, bir kapı ve bir mihrab hücresi vardır. I.Dünya Savaşı’nda kubbesi bombalanan türbe Avusturyalılar tarafından onarılmış.
BELGRAD KALESİ (KALEMEYDAN)
Knez Mihaylova Caddesi’nin bitiminde başlayan Belgrad Kalesi (Kalemeydan), Knez Mihaylova Caddesi ile birlikte Belgradlıların ve turistlerin en fazla ilgi gösterdiği yerlerden. Bugün şehrin sembolü sayılan Kalemeydan, tarihi öneminin yanı sıra eşsiz manzarası, parkı ve doğasıyla Sırbistan ve Belgrad’ın kalbi. M.S. 85 yılında Roma döneminde inşa edilen kale, geçtiğimiz iki bin yıl boyunca birçok kez el değiştirmiş. Roma dönemine ait kalıntılar halen mevcut. Belgrad Kalesi’nin, İstanbul, Zindan, Leopald ve Saat Kapısı olmak üzere 4 kapısı vardır. Kale’nin son sahipleri Avusturyalılar ve Osmanlılar olmuştur. Kale içinde yer alan Damat Ali Paşa Türbesi, Osmanlı Dönemi’ni yansıtan en önemli tarihi yapı.
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