Barın Han yeniden kapılarını açıyor

Kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak mekanda ilk olarak, “16. İstanbul Bienali” paralel etkinliği kapsamında, 9 sanatçının eserlerinin yer aldığı “Atonal 9 Solo” sergisi sanatseverlerle buluşacak. Emin Barın’ın çalışma odası, çalıştığı kalemler, mürekkepler, hokkalar aynı zamanda kişisel çalışmaları ve eskizlerden örneklerin yer aldığı atölyesi, Bienal kapsamında iki ay boyunca açık kalacak. Küratörlüğünü Bengü Gün’ün üstendiği “Atonal 9 Solo”da, Eda Soylu, Cins,​ Emre Zeytinoğlu, ​​Fulya Çetin,​​ İrfan Önürmen, ​​Merve Denizci,​​ Metin Ünsal, ​​Numan Okutan ​ve ​Rafet Arslan’ın eserleri sergilenecek.

Geleneksel perşembe toplantıları devam edecek

Bu yıl Barın Yazı ve Cilt Atölyesi’nin 70’inci yılını kutladıklarını da anlatan Emin Barın’ın oğlu Tevfik Barın, ”Sanırım sektördeki en eski firmayız. Babam gördüğü eğitim sebebiyle burayı hiçbir zaman endüstriyel bir ciltçi, eski tabirle mücellit olarak düşünmedi. Burası elle yapılan özel kutular, ciltler ve beratlar yapma amacıyla kurulmuş. Bu amacı bugün devam ettirmeye çalışıyorum. Babam 1987’de vefat etti, tabii çok zorlanıyoruz artık. Çünkü artık her şey endüstrileşti ama biz bu duruma girmedik. Babamın felsefesini devam ettirmek arzusundayım” şeklinde konuştu.

Tevfik Barın, Barın Han içerisinde babasının çalışma odasını da aslına uygun şekilde muhafaza ettiklerine dikkati çekerek, ziyaretçilerin o yılların atmosferini de Emin Barın’ın bütün eserlerini ürettiği mekanla birlikte görebileceklerini söyledi. Atölyenin, babasının hayatta olduğu dönemde kültür sanat çevrelerinin buluşma noktası olduğuna vurgu yapan Barın, şöyle devam etti: “Geleneksel sanat meraklıları her perşembe burada toplanırdı. Hat, cilt, tezhip, ebru, minyatür, halı gibi alanlardaki sanatçılar, koleksiyonerler ve meraklıları buraya gelip sohbet ederlerdi. Gelenler arasında Şevket Rado, ünlü müzehhip Rikkat Kunt, Ragıp Tuğtekin, Kemal Batanay, Hasan Çelebi ve Mithat Sertoğlu gibi isimler vardı. Biz bu buluşmaları devam ettirmek istiyoruz.”

Geleneksel sanatlar üzerine bir merkez olacak

Barın Han’ın bugün tekrar hem çağdaş sanat faaliyetlerini hem de geleneksel vasfını yerine getirecek bir konseptle gündeme geldiğini dile getiren Barın, mekanın geleneksel sanatlar üzerine bir merkez olmasını arzuladıklarını belirtti.

Emin Barın’ın torunu Emir Barın ise söz konusu mekanın 17 yıldır boş olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu: “Geçen sene 6 katlı bina yeniden elden geçirildi. Barın Han’ın bir sanat mekanı olarak tekrar canlandırılabileceğini hayal ettim. Yaptığım görüşmelerde edindiğim izlenimlerden hareketle sanatçıların özellikle Barın Han gibi ruhu olan alternatif mekan arayışlarında olduğunu fark ettim.” Hanın mevcut halinin 1960’lardan itibaren dokusu bozulmamış bir şekilde tadilat yapılarak korunduğunu ve buranın ilk defa kamuya açılacağını vurgulayan Emin Barın, “Ailece isteğimiz bu atölyeyi müze olarak süresiz açık tutmak.” dedi. Dedesinin kağıt, cilt ve restorasyon atölyesinin de bir süredir faaliyetlerini devam ettirdiğini belirten Emir Barın, Türkiye’de kağıt ve cilt restorasyonu yapabilen merkezlerin olması gerektiğini belirtti.