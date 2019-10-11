Bingöl Balı festival yıldızı

Bingöl Valisi Kadir Ekinci’nin öncülüğünde, Bingöl Belediyesi, Bingöl Üniversitesi, Bingöl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Fırat Kalkınma Ajansı, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası ile Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği, Bingöl Tanıtım Derneği iş birliğiyle dün başlayan “Uluslararası Binşifa Bingöl Bal Festivali” yarına kadar devam edecek. Bingöl Üniversitesi merkez kampüsünde yapılan festival, sadece şehrin ürettiği en önemli değerlerden biri olan Bingöl balını gündeme getirmekle kalmayacak Bingöl’ün tarihi ve doğal güzelliklerini de dünyaya tanıtmayı amaçlıyor. 2017 yılında Dünya Arıcılar Birliği Kongresi’nde çiçek balında 120 ülke 600 yarışmacı arasında dünya ikincisi seçilen Bingöl Balı, hem ekonomik hem akademik anlamda şehir için büyük önem taşıyor.

Bundan dolayı Bal Festivali (BALFEST) ile eş zamanlı olarak Bingöl Üniversitesi Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez Birimi (PİKOM) tarafından “Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi” de gerçekleştiriliyor.

BİNGÖL BALINA AKADEMİK KİMLİK

“Arı ve Arı Ürünleri” ile “Ekonomik Değeri Yüksek Bitkilerin Tespiti ve Değerlendirilmesi“alanlarında ihtisaslaşmayı hedefleyen Bingöl Üniversitesi’nde düzenlenen Kongreye 8 farklı ülkeden 160 dolayında bilim insanı ve araştırmacı iştirak ediyor. Kongrede Arı Biyolojisi, Arı Sağlığı, Arı Florası, Polinasyon, Apiterapi, Arıcılık Ekonomisi, Arıcılık Teknolojisi, Arı Ürünleri, Arı Biyoteknolojisi, Arı ve Çevre Kirliliği, Arıcılık ve İklim (Ekolojisi), Arı Davranışları, Girişimcilik ve Ekonomik Büyüme, Sosyal Kalkınma Politikaları, Sürdürülebilir Kalkınma, AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları, Bölgesel Kalkınma Teorileri, Bölgesel Kalkınma ve KOBİ’ler, Bölgesel Kalkınmada Pazarlama, Bölgesel Rekabet Edilebilirlik, İşletme Sorunları ve Çözümler, Tarımsal Kalkınma, Biyoteknoloji ve Biyomedikal Yatırımları, Doğal Kaynakların Yönetimi, Turizm Ekonomisi konu başlıklarında 120’nin üzerinde tebliğ sunulacak.

BALLAR BİRİNCİLİK İÇİN YARIŞACAK

Arı ürünlerinin tanıtılacağı Festivalde, Bingöl Arıcılar Birliği’ne kayıtlı arıcıların 2019’da ürettikleri ballarla birincilik için yarışacak. Bingöl Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’ndeki analiz kriterlerine göre 12 kişilik komisyon tarafından teste tabi tutulacak numunelerden dereceye girecek ballara çeşitli ödüller verilecek. Bingöl yöresel yemekler ve ballı lezzetler yarışmasında ise katılımcılar uluslararası arenada birçok başarıya sahip beş aşçının jüriliğinde sınav verecek.

Workshoplar, konserler ile renklenen Festivalde bugün Kenan Sofuoğlu Çapakçur Viyadüğü’nde bir motor gösterisi yapacak.

BİNGÖL BALI ŞİFA DEPOSU

Yüksek rakımlı yaylalarda yetişen keven otu Bingöl balına farklı lezzet ve tadı veren otların başında geliyor. Bingöl Balı ile ilgili bir araştırma yapan Fırat Üniversitesi Bingöl Meslek Yüksek Okulu (MYO) Öğretim Görevlisi Mehmet Ali Kutlu, Bingöl’de özellikle Karlıova, Solhan, Kığı ve Adaklı yörelerinde yetişen birçok kır çiçeklerinin olmasına rağmen meşhur Bingöl balının ana kaynağının çok yıllık bitkilerden keven, beyaz yonca, üçgül ve kekik bitkilerinin olduğunu tespit etti. Keven bitkisinin şifa deposu olduğunu kaydeden Kutlu, kevenin birçok hastalığı karşı vücudun direncini artırdığını ve hastalığın süresini kısalttığını belirtti. Keven’in sayılmayacak kadar fazla sanayi dallarında kullanıldığına değinen Kutlu, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında çiçeklenen keven otunun arıcıları yüksek rakımlı yaylara çektiğini söyledi. Kutlu, Keven balının kokusu ve damak tadı ile kendini diğer ballardan ayırdığını belirtti.