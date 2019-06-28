Bir başkadır sinema Açıkhavada!

İstanbul’da yaz her zaman bir başka olur. Araya tatil girse de, akılların bir köşesinde güneye kaçış planları olsa da bu şehirde etkinlik hiç bitmiyor. Bu aylarda yapılabilecek en güzel aktivitelerden biri de sinemaya gitmek, film izlemek! Durun öyle kapalı salonlarda değil, açık havada… Sinema her mevsimin etkinliği ama bunaltıcı yaz akşamlarında kapalı salonlarda değil elbet. Akşamın hoş rüzgârında, ayakların çime değdiği, rahat sandalyelerde ya da minderlerin üzerinde sevdiğimiz veya daha önce hiç izlemediğimiz filmleri izlemek ayrı bir keyif olsa gerek. Bu deneyimleri sunan ve giderek popülerleşen pek çok sinema var artık. Bazıları eğlence mekânlarında, bazıları AVM’lerde, bazılar da park ve çay bahçelerinde… Ama hepsinin sunduğu şey aynı, yaz akşamlarının serinliğinde, yıldızlar altında film izlemek… Siz de açık hava sinemalarının tutkunuysanız ve nerde ne var takip etmek, hepsinin programına erişmek istiyorsanız bu liste sizin için geliyor.

FERİYE’NİN BAHÇESİNDE 50’LER NOSTALJİSİ

Denize sıfır konumu ve İstanbul’un güzel manzarasıyla dikkat çeken Feriye, açık hava sineması ile 7 Temmuz’dan itibaren her pazar günü film tutkunlarına keyifli saatler yaşatacak. Açık hava sineması ile şehirde kalanlara akşam serinliğinde film izleme imkânı sunan Feriye’de ilk gösterim 7 Temmuz Pazar akşamı saat 21.00’da, 50’ler nostaljisiyle kurgulanan rengârenk dünyası, karakterleri, unutulmaz şarkıları ve dans sahneleriyle Grease filmi olacak. Feriye, popüler kültürün en büyük efsanelerinden biri olan Grease’in heyecanını Boğaz’ın kıyısında açık havada tekrar yaşamak isteyenleri bir araya getiriyor. Bilet fiyatları ise 50 ile 70 lira.

AKMERKEZ’DE OSCAR FİLMLERİ GEÇİDİ

Aksiyondan, drama, animasyondan, komediye… Yediden yetmişe herkesin severek izleyeceği, gişe rekorları kıran ödüllü filmler bu yaz yine yıldızların altında Akmerkez Üçgen Teras’ta sinemaseverler için gösterimde olacak. Şampiyon filmi ile 3 Temmuz’da başlayacak olan gösterimler, 7 Ağustos tarihine kadar her çarşamba gecesi 21.00’da izleyiciyle buluşacak. Günün tüm stresini ve yorgunluğunu çimler üzerinde açık havada film izleyerek atmak isteyen misafirler için tüm gösterimler de ücretsiz olacak. Etkinlik kapsamında, 3, 10, 17, 24 ve 31 Temmuz’da sırasıyla; Şampiyon, Mucizeler Parkı, The Shape of Water, Green Book, Dumbo filmleri, 7 Ağustos’ta ise Captain Marvel filmi gösterilecek.

UNIQ AÇIKHAVA FİLM FESTİVALİ’NDE COLD WAR

UNIQ İstanbul ve Başka Sinema işbirliği ile bu yıl 5.’si düzenlenen Uniq Açıkhava Film Festivali’nde izlemeye doyulamayan filmler Temmuz ayı boyunca sinemaseverlerle buluşuyor. Film seçkisi sinemaseverlerin yoğun talebiyle oluşturuldu. Yabancı Dilde En İyi Film Oscar ve Altın Küre ödüllerine layık görülen László Nemes‘in yeni filmi Gün Batımı/Sunset, Pawel Pawlikowski’nin Cannes Film Festivali’nden En İyi Yönetmen Ödülü ile ayrıldığı filmi Cold War/Soğuk Savaş, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Fransa’nın birçok başyapıtına imza atan ünlü yönetmeni Agnes Varda’nın farklı kuşaklara ait iki insanın yol boyunca ilerleyen dostluğunu seyircisine aktaran filmi Faces Places, Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışan Leto/Yaz, Altın Palmiye ödüllü Japon yönetmen Hirokazu Koreeda’nın filmi Shoplifters/Arakçılar, Vincent van Gogh’un Arles’teki son zamanlarını konu eden At Eternity’s Gate/Sonsuzluğun Kapısında ve daha birçok ödüllü yapım Temmuz ayı boyunca izleyicisiyle buluşmayı bekliyor.

BOMONTİADA’DA HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR FİLMLER

18 Eylül’e kadar devam edecek “TV+ ile Açık Havada Başka Sinema” etkinliğinde çeşitli festivallerde ödül ve adaylık kazanmış 14 film, her çarşamba akşamı ücretsiz olarak Bomontiada’da gösterilecek. Hafta ortasında bir nefes almak ve akşamınızı renklendirmek için güzel bir alternatif olan bu etkinlikte Hayal Ortağım uygulaması ile görme engelliler de açık havada film keyfini yaşayabilecek. Hayal Ortağım uygulamasının sunduğu sesli betimleme teknolojisi ile 14 film görme engelliler için erişilebilir olacak. Etkinlik kapsamında 3 Temmuz’da Solaris, 10 Temmuz’da Çifte Hayatlar, 17 Temmuz’da Üç Hayat, 24 Temmuz’da Arctic, 31 Temmuz’da Sunset, 7 Ağustos’ta Beyaz Karga, 21 Ağustos’ta Colette, 28 Ağustos: Yuli, 4 Eylül’de Sadık Bir Adam, 11 Eylül’de Acele Baba Aranıyor ve 18 Temmuz’da ise Little White Lies 2 gösterilecek.

MÜZEDE AÇIKHAVA SİNEMASI