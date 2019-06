Bir başkadır sinema Açıkhavada!

KUNDURA SİNEMA’DA JAZZ AKŞAMLARI

Düzenli film programı, tematik seçkisi ve özel gösterimleri ile benzersiz film deneyimi sunan Kundura Sinema​, yaz aylarının beklenen etkinliği haline gelen açık hava film gösterimlerini “Bir Yaz Gecesi Sineması” başlığı altında sinemaseverlerle buluşturuyor. ​11-14 Temmuz tarihleri arasında Boğaz kenarında yer alan konumu, özel ikramları ve klasik filmlerden oluşan seçkisi ile Kundura Sinema sıcak yaz akşamlarını bu sene de serinletmeye devam edecek. Klasik filmleri tarihi bir atmosferde, açık havada beyaz perdeden izleme fırsatı sunan ve bu seneye özel ​müzik temalı filmlerin yer alacağı açık hava film programında hafta sonundaki gösterimler sonrasında sevilen DJ’lerin sahne alacağı partiler de olacak. Gösterilecek olan filmler ise şöyle: No Maps on My Taps, ​Paris Blues, All That Jazz, ​The Connection, Chico & Rita ve Cohen Film Koleksiyonu’ndan seçilmiş filmlerden oluşan ​Jazz Shorts ​yer alıyor. Bilet ve ulaşım detayları için ​www.beykozkundura.com sitesi ziyaret edilebilir. ​Seyirciler etkinlik için özel ayarlanan Beşiktaş - Beykoz Kundura arası tekne hizmetinden etkinlik boyunca her gün faydalanabilecekler.