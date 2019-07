Bir Müslüman siyasetçi portresi: Süleyman Arif Emre

Bir ahlak hareketi başlatmak için Milli Görüş’ün temellerini atan eski devlet bakanı ve meclis başkanlarından Süleyman Arif Emre ebedi aleme göç eyledi. Hukukçu iken siyasete neden girdiğini hatıratında şu cümlelerle anlatır: “Ehil kişiler siyasetten kaçınırsa o cemiyette yaşayanların şikâyet etmeye hakları kalmaz. Biz de ise bu gerçeğin tam tersine olan görüşler adeta iyi insanlara kesin bir felsefe olarak kabul ettirilmiştir ki: ‘Siyaset bir bataklıktır, yaklaşmamak lazım. Siyaset iyi insanların işi değil. Müslüman siyasetle uğraşmaz. İbadetinde, işinde, gücünde olmalı”. Bu kabulü tersine çevirmek üzere harekete geçer.

ÖZGÜRLÜĞÜ SAVUNDU

Hürriyet Partisi, Yeni Türkiye Partisi üyeliği, Milli Nizam Partisi kuruculuğu, Milli Selamet Partisi başkanlığı, Refah Partisi, Fazilet Partisi ve Saadet Partisi yönetim kurulu üyeliği ve beş dönem milletvekilliği yapan Arif Emre, Türk siyasi hayatının son elli yılına şahitlik etmiştir.

Osman Yüksel Serdengeçti ile birlikte yürüttükleri fiilî ve fikrî mücadeleleri, Erbakan ile tanıştıktan sonra siyaset sahasında devam etti. 1965 yılında milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. 1974 ve 1977 yıllarında kurulan koalisyon hükümetlerinde devlet bakanlığı görevini yürüttü. 1995 yılında Refah Partisi’nden İstanbul milletvekili seçilen Süleyman Arif Emre, en yaşlı üyesi olduğu için TBMM’nin açılışını gerçekleştirerek, bir süre Meclis Başkanlığı yaptı. Son olarak Saadet Partisi’nden milletvekili seçilmişti.

Hukukçu kimliği ile her daim mazlumun yanında yer alan Süleyman Arif Emre, tek parti döneminin baskıcı ikliminde fikir ve inançlarından dolayı her fırsatta mahkeme önüne çıkarılan merhum Osman Yüksel, Necip Fazıl gibi mücadele insanlarının, İslam’ı hatırlatan her sözü yasaklayan ve idamlık suç sayan 163. Madde mağdurlarının davalarını üstlendi.

AHLAKİ DİRİLİŞ NEFERİ

Kurucuları arasında bulunduğu Milli Görüş Hareketi’nin Milli Nizam olarak ahlaki dirilişi hedeflediğini söyler Arif Emre her vesile ile. Ve bu ahlaki dirilişten kastının ne olduğunu da bir söyleşisinde şöyle açıklıyor: “Ahlakı düzeltmeden demokrasiden bahsetmek de anlamsızdır. Peygamberimiz ne buyuruyor: ‘Siz nasılsanız, öyle idare olunursunuz-’ Bu yüzden ‘önce ahlâk ve maneviyat’ dedik. Ne kadar kanun, yönetmelik çıkarırsanız çıkarın, ahlakı düzeltmeden bir sonuç alamazsınız. Hasılı, milletimizin ve devletimizin ve bütün insanlığın kurtuluşu İslâm ahlâkı ile olacaktır; ahlâk reformunun esası da budur.”