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Bir Ses, İki Hareket

Kültürün yeni nesillere doğru bir şekilde aktarılması ve öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik anlamda bir bütün olarak gelişmesine katkı sağlamak amacıyla İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan Bir Ses, İki Hareket projesi kapsamında İstanbul genelinde oluşturulan karma ekipler, CRR Konser Salonu’nda yıl sonu gösterisi sergiledi.

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Öğrencilerin ritmik ve ezgisel yaşam becerileri kazanması, hareket yapısı ile bedensel ve ruhsal sağlığın gelişimine katkı sağlaması, onların sanat yönünü geliştirerek estetik anlayışı güçlendirmesi, medeni cesaret ve liderlik olgusunun gelişmesine katkı sağlayan Bir Ses, İki Hareket projesi kasım ayında uygulanmaya başlanmıştı. Proje kapsamında eğitim-öğretim yılı boyunca öğrencilerin sosyo-kültürel faaliyetlere, güzel sanatlara ve spora ilgi duymaları, yeni ilgi alanları kazanmaları, dolayısıyla da yetenek ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi için çalışmalar yürütüldü. Bu sayede öğrenciler sadece akademik anlamda değil, aynı zamanda sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal açıdan da gelişmiş bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlandı. Proje tüm yörelerin halk oyunlarını, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve dünya müziklerinden oluşan koro faaliyetleri ve enstrüman gruplarıyla tüm branşlardaki spor alanlarını kapsıyor. 

ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARIN ÜRÜNLERİ SERGİLENDİ

Proje okullarda yoğun ilgi gördü, yılsonuna kadar müzikal çalışmalar yüzde 80, sportif faaliyetler yüzde 88, halk oyunları yüzde 91 oranında artış gösterdi. Proje kapsamında toplam 3500 spor, halk oyunları ve koro etkinliği düzenlendi. Ayrıca tüm İstanbul genelinde yıl içerisinde yapılan programlarda ve ilçe şölenlerinde görev alan ekipler, öğrencilerin sanatsal ve sportif faaliyetlerin niteliklerinin arttırılmasında önemli rol oynadı. Son olarak Bir Ses İki Hareket Projesi, kapsamında İstanbul genelinde oluşturulan karma ekiplerden 25 halk oyunu ve 300 kişilik koro CRR Konser Salonunda performans sergiledi.  

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