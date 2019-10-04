Boğaziçi’nde film dalgası
Türkiye ve dünya sinemasının en iyi ve ödüllü örneklerini sinemaseverlerle buluşturacak olan 7. Boğaziçi Film Festivali, bu yıl 25 ülkeden toplam 83 filme ev sahipliği yapacak. Festival aynı zamanda Uzun Yürüyüş adlı film seçkisiyle mültecilik ve yurtsuzluk konusunda farkındalık oluşturmaya devam ediyor.
- ALİ DEMİRTAŞ
Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisinin düzenlediği 7. Boğaziçi Film Festivali, bu yıl 18 - 25 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek. Gösterimler Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında yapılacak. Türk Medya’nın da Kurumsal İletişim Ortağı olduğu festivalin açılış filmi 72. Cannes Film Festivali’nin kapanış filmi olarak gösterilen Eric Toledano ve Olivier Nakache ikilisinin yönettiği, The Specials.
Festivalin endüstri bölümü olan Bosphorus Film Lab kapsamında dünyaca ünlü yönetmenler Güney Koreli Kim Ki Duk ve Filipinli yönetmen Brillante Mendoza birer masterclass gerçekleştirecek. Ayrıca her iki yönetmene festivalin bu yılki onur ödülleri verilecek. Festival 7. yaşını ise özel bir afiş tasarımı ile taçlandırıyor. Yedi yunus figürünün yer aldığı afiş Ege Öztayfun imzasını taşıyor.
Mültecilik konusuna dikkat çekiyor
Boğaziçi Film Festivali’nin 21. yüzyılın en önemli sorunu haline gelen mülteci hikâyelerinin yanı sıra göç yersiz ve yurtsuzluk temalarına odaklanan Uzun Yürüyüş adlı bölümünde üç film gösterilecek. Ünlü sanatçı ve aktivist, Ai Weiwei’nin The Rest, Ben Lawrence’nin ilk kez Toronto Film Festivali’nde gösterilen Hugo Weaving’in başrolde karşımıza çıktığı filmi Hearts and Bones ile Filistin kökenli Ürdünlü yönetmen Dina Naser’in Ürdün’deki üç Suriyeli mültecinin dört yılını belgelediği filmi Tiny Souls bu bölümün filmlerinden.
Kim Ki Duk 7.Boğaziçi Film Festivali’nde
Güney Kore Sineması’nın kendine özgü filmleri ile tanınan usta ismi Kim Ki Duk 7. Boğaziçi Film Festivali’nde Onur Ödülü almak için Türkiye’ye geliyor. Kişisel sinema dili ile dikkat çeken Kim Ki-Duk’un özel bir retrospektifi festival kapsamında izleyicilerle buluşacak. Kim Ki-Duk’un The Net ve Pieta filmlerinin yanı sıra Berlin Film Festivali’nde de yer alan Human, Space,Time Human yapımı da Türkiye’de ilk defa gösterilecek. Usta yönetmen, Bosphorus Film Lab kapsamında özel bir Master Class verirken, kapanış töreninde ise onur ödülü alacak.
9 film Altın Yunus Ödülleri için yarışıyor
Bu yılın önemli yerli yapımlarını bir arada izleme imkanı veren Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda bir film 100.000 TL değerindeki Altın Yunus Ödülü’nü kazanacak. Festivalde bu yıl 9 film jüri karşısına çıkacak. Burak Çevik’in Aidiyet, Semih Kaplanoğlu’nın Bağlılık-Aslı, Murat Pay’ın Dilsiz, Seyid Çolak’ın Kapan, Nazif Tunç’un Karınca, Olgun Özdemir’in Kızım Gibi Kokuyorsun, Eylem Kaftan’ın Kovan Cenk Ertürk’ün Nuh Tepesi, ve Cihan Sağlam’ın Uzun Zaman Önce isimli filmleri Altın Yunus için yarışacak.
ULUSLARARASI YARIŞMA’DA JÜRİ BAŞKANI BRILLANTE MENDOZA
Bu yıl Filipinli yönetmen Brillante Mendoza’nın jüri başkanı olacağı uluslararası yarışmanın jürisi Bassam Ali Jarbawi, Chipo Zhou, Melisa Sözen ve Milko Lazarov gibi seçkin isimlerden oluşuyor. Uluslararası Uzun Metraj Film Jürisi tarafından yapılacak değerlendirme sonucu En İyi Film’e 50 bin TL değerinde para ödülü verilecek. Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışmasında Nariman Aliev’in Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir Bakış bölümünde Dünya Prömiyerini yapan ilk uzun metrajlı filmi; Homeward, Lendita Zegiraj’ın Karlovy Vary Film Festivalinde görücüye çıkan Aga’s House, Adilkhan Yerzhanov’un San Sebastian Film Festivalinde övgüyle karşılanan filmi A Dark Dark Man, İranlı usta yönetmen Mohsen Makhmalbaf’ın dünya prömiyerini Busan Film Festivali’nde yapan filmi Marghe And Her Mother, Ines Tanoviç’in Bosna Hersek’in Oscar adayı ve 25. Saraybosna Film Festivali’nin açılış filmi The Son, Ena Sendijareviç’in dünya prömiyerini 48. Rotterdam Film Festivali’nde yapan ve Sarajevo Film Festivali’nden En İyi Film Ödülü alan Take Me Somewhere Nice, Dmitri Mamulia’nın Venedik Film Festivali’nin Ufuklar bölümünde gösterilen filmi Criminal Man Sharipa Urazbayeva’nın Mariam ve Parviz Shahbazi’nin Talla isimli filmleri yarışacak.
Öğrenciler için tüm seans biletleri: 5 TL
Tüm kısa filmler herkes için: 5 TL
Uzun metraj filmler için tam biletler 12:00, 14:00 ve 16:30 seansları için: 10 TL, 19:30 ve 21:30 seansları için ise: 15 TL
7 Ekim’de satışa sunulacak festival biletleri biletinial.com’dan alınabilecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.