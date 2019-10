Boğaziçi’nde film dalgası

9 film Altın Yunus Ödülleri için yarışıyor

Bu yılın önemli yerli yapımlarını bir arada izleme imkanı veren Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda bir film 100.000 TL değerindeki Altın Yunus Ödülü’nü kazanacak. Festivalde bu yıl 9 film jüri karşısına çıkacak. Burak Çevik’in Aidiyet, Semih Kaplanoğlu’nın Bağlılık-Aslı, Murat Pay’ın Dilsiz, Seyid Çolak’ın Kapan, Nazif Tunç’un Karınca, Olgun Özdemir’in Kızım Gibi Kokuyorsun, Eylem Kaftan’ın Kovan Cenk Ertürk’ün Nuh Tepesi, ve Cihan Sağlam’ın Uzun Zaman Önce isimli filmleri Altın Yunus için yarışacak.

ULUSLARARASI YARIŞMA’DA JÜRİ BAŞKANI BRILLANTE MENDOZA

Bu yıl Filipinli yönetmen Brillante Mendoza’nın jüri başkanı olacağı uluslararası yarışmanın jürisi Bassam Ali Jarbawi, Chipo Zhou, Melisa Sözen ve Milko Lazarov gibi seçkin isimlerden oluşuyor. Uluslararası Uzun Metraj Film Jürisi tarafından yapılacak değerlendirme sonucu En İyi Film’e 50 bin TL değerinde para ödülü verilecek. Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışmasında Nariman Aliev’in Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir Bakış bölümünde Dünya Prömiyerini yapan ilk uzun metrajlı filmi; Homeward, Lendita Zegiraj’ın Karlovy Vary Film Festivalinde görücüye çıkan Aga’s House, Adilkhan Yerzhanov’un San Sebastian Film Festivalinde övgüyle karşılanan filmi A Dark Dark Man, İranlı usta yönetmen Mohsen Makhmalbaf’ın dünya prömiyerini Busan Film Festivali’nde yapan filmi Marghe And Her Mother, Ines Tanoviç’in Bosna Hersek’in Oscar adayı ve 25. Saraybosna Film Festivali’nin açılış filmi The Son, Ena Sendijareviç’in dünya prömiyerini 48. Rotterdam Film Festivali’nde yapan ve Sarajevo Film Festivali’nden En İyi Film Ödülü alan Take Me Somewhere Nice, Dmitri Mamulia’nın Venedik Film Festivali’nin Ufuklar bölümünde gösterilen filmi Criminal Man Sharipa Urazbayeva’nın Mariam ve Parviz Shahbazi’nin Talla isimli filmleri yarışacak.

Öğrenciler için tüm seans biletleri: 5 TL

Tüm kısa filmler herkes için: 5 TL

Uzun metraj filmler için tam biletler 12:00, 14:00 ve 16:30 seansları için: 10 TL, 19:30 ve 21:30 seansları için ise: 15 TL

7 Ekim’de satışa sunulacak festival biletleri biletinial.com’dan alınabilecek.