Boğaziçi’nde film dalgası

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisinin düzenlediği 7. Boğaziçi Film Festivali, bu yıl 18 - 25 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek. Gösterimler Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında yapılacak. Türk Medya’nın da Kurumsal İletişim Ortağı olduğu festivalin açılış filmi 72. Cannes Film Festivali’nin kapanış filmi olarak gösterilen Eric Toledano ve Olivier Nakache ikilisinin yönettiği, The Specials.

Festivalin endüstri bölümü olan Bosphorus Film Lab kapsamında dünyaca ünlü yönetmenler Güney Koreli Kim Ki Duk ve Filipinli yönetmen Brillante Mendoza birer masterclass gerçekleştirecek. Ayrıca her iki yönetmene festivalin bu yılki onur ödülleri verilecek. Festival 7. yaşını ise özel bir afiş tasarımı ile taçlandırıyor. Yedi yunus figürünün yer aldığı afiş Ege Öztayfun imzasını taşıyor.

Mültecilik konusuna dikkat çekiyor

Boğaziçi Film Festivali’nin 21. yüzyılın en önemli sorunu haline gelen mülteci hikâyelerinin yanı sıra göç yersiz ve yurtsuzluk temalarına odaklanan Uzun Yürüyüş adlı bölümünde üç film gösterilecek. Ünlü sanatçı ve aktivist, Ai Weiwei’nin The Rest, Ben Lawrence’nin ilk kez Toronto Film Festivali’nde gösterilen Hugo Weaving’in başrolde karşımıza çıktığı filmi Hearts and Bones ile Filistin kökenli Ürdünlü yönetmen Dina Naser’in Ürdün’deki üç Suriyeli mültecinin dört yılını belgelediği filmi Tiny Souls bu bölümün filmlerinden.