Bordo-Mavi renkleri 'keşan' motifi ile buluştu

Spor Toto Süper Lig’de yeni sezon heyecanı yaşanmaya başladı. Takımlar kamplarda çalışmalarını sürdürürken bir yandan da merakla beklenen yeni sezon formalarının tanıtımları gerçekleştiriliyor. Farklı hikâye ve senaryolarla tasarlanan reklamlar arasından biri var ki sadece kendi takım taraftarlarının değil bütün ülkenin dikkatini çekti. Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan film sadece Twitter’da on milyonun üzerinde izlendi. Reklam filmindeki bizden olan duygular, yaşanmışlıklar ve kültürümüze ait keşan motifinin forma üzerine işlenmesi izleyenleri duygulandırdı. Hangi takımdan bahsettiğimi tahmin ettiniz sanırım. Trabzonspor’un yeni sezondaki keşan motifli gri formasının tanıtım filmi izleyenleri geçmişe götürürken yer yer duygulandırdı. Hatta ünü yurt dışında yayıldı. Dünyaca ünlü futbolcu Pique’de reklam filmini Twitter hesabından alkış emojisi koyarak paylaştı.

Kısa film, Trabzonsporlu futbolcular Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen, Yusuf Yazıcı ve Uğurcan Çakır’ın isimlerinin yazılı olduğu formaları giyen ve isimleri Abdulkadir, Hüseyin, Yusuf ve Uğurcan olan çocuklar kendi aralarında futbol oynarken forması olmadığı için oyuna dahil olmayan Abdülkadir isimli başka bir çocuğun hikâyesini anlatıyor.

BİZDEN OLAN BİR HİKAYE

Reklam filmini Trabzonspor Medya İletişim Birimi olarak kendi içlerinde yaptıklarını ve herhangi bir ajansla çalışmadıklarını belirten Trabzonspor Kulübü Medya İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ulaş Özdemir, çalışmanın bu kadar beğenilmesinde en büyük etkenin samimiyet olduğunu söylüyor. Şehir temalı daha önce farklı kulüplerin formalar çıkardığını ancak yöresel motifin işlendiği formanın Türkiye’de bir ilk olduğunu belirten Özdemir, “Keşan motifi Trabzon’a özgü bir kültür. Bizim TS Clup’ta satılan keşan motifli ürünlerimiz var. Ancak formaya ilk kez işlendi. Sanırım dünyada da bir örneği yok. Keşan motifi kullanacağımız için nasıl bir film olmalı diye kafa yorduk arkadaşlarla birlikte. Keşan tezgahından işe başlamak aklımıza geldi. Keşan’ın Trabzon’daki ana yurdu ise Çarşıbaşı ilçesi. Biz de o ilçede bir köye gittik. O köye keşan tezgahı kuruldu. Bu hazırlık süreci on gün kadar sürdü. 110 ayrı renkte ip geçirildi tezgaha. Tezgah hazılanırken biz de ekip arkadaşlarımızla birlikte senaryo üzerinde çalıştık. Forması olmayan bir çocuk ve forması olan çocuklar üzerinden yola çıktık. Bu hikâye aslında hepimizin bildiği hatta yaşadığı bir olay. Hatırlıyorum küçükken benim de formam yoktu. Annem beyaz bir t-shirt’in üzerine sevdiğim futbolcunun numarasını ve ismini yazardı. Bunu yaşayan çocuklar mutlaka olmuştur. Herkesin yaşadığı, bizden olan, bilindik bir hikâye olsun istedik. Kalplere, gönüllere dokunmak istedik ve sanırım bunu başardık. Reklam filmini gözyaşları ile izleyen birçok kişiden mesajlar aldık. Bizler de filmi izleyince duygulandık. Özellikle çocuk olan Abdülkadir’in formayı üzerine geçirirken bizim asıl oyuncumuz Abdülkadir’in gözükmesi tüylerimizi diken diken etti. Abdülkadir Çarşıbaşılı olduğu için özellikle onu seçtik.” şeklinde konuştu.