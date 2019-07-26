Bordo-Mavi renkleri 'keşan' motifi ile buluştu
Trabzonspor Kulübü, yeni sezonda giyilecek formayı orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür’ün de yer aldığı reklam filmi ile tanıttı. Yöreye özgü “keşan” motiflerinin yer aldığı formanın tanıtım filmi kısa sürede herkesin ilgisini çekti. Dünya çapında da güzel dönüşler alan reklam filmi, bizden olan duyguları ve samimiyeti ile herkesin kalbine dokundu.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
Spor Toto Süper Lig’de yeni sezon heyecanı yaşanmaya başladı. Takımlar kamplarda çalışmalarını sürdürürken bir yandan da merakla beklenen yeni sezon formalarının tanıtımları gerçekleştiriliyor. Farklı hikâye ve senaryolarla tasarlanan reklamlar arasından biri var ki sadece kendi takım taraftarlarının değil bütün ülkenin dikkatini çekti. Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan film sadece Twitter’da on milyonun üzerinde izlendi. Reklam filmindeki bizden olan duygular, yaşanmışlıklar ve kültürümüze ait keşan motifinin forma üzerine işlenmesi izleyenleri duygulandırdı. Hangi takımdan bahsettiğimi tahmin ettiniz sanırım. Trabzonspor’un yeni sezondaki keşan motifli gri formasının tanıtım filmi izleyenleri geçmişe götürürken yer yer duygulandırdı. Hatta ünü yurt dışında yayıldı. Dünyaca ünlü futbolcu Pique’de reklam filmini Twitter hesabından alkış emojisi koyarak paylaştı.
Kısa film, Trabzonsporlu futbolcular Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen, Yusuf Yazıcı ve Uğurcan Çakır’ın isimlerinin yazılı olduğu formaları giyen ve isimleri Abdulkadir, Hüseyin, Yusuf ve Uğurcan olan çocuklar kendi aralarında futbol oynarken forması olmadığı için oyuna dahil olmayan Abdülkadir isimli başka bir çocuğun hikâyesini anlatıyor.
BİZDEN OLAN BİR HİKAYE
Reklam filmini Trabzonspor Medya İletişim Birimi olarak kendi içlerinde yaptıklarını ve herhangi bir ajansla çalışmadıklarını belirten Trabzonspor Kulübü Medya İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ulaş Özdemir, çalışmanın bu kadar beğenilmesinde en büyük etkenin samimiyet olduğunu söylüyor. Şehir temalı daha önce farklı kulüplerin formalar çıkardığını ancak yöresel motifin işlendiği formanın Türkiye’de bir ilk olduğunu belirten Özdemir, “Keşan motifi Trabzon’a özgü bir kültür. Bizim TS Clup’ta satılan keşan motifli ürünlerimiz var. Ancak formaya ilk kez işlendi. Sanırım dünyada da bir örneği yok. Keşan motifi kullanacağımız için nasıl bir film olmalı diye kafa yorduk arkadaşlarla birlikte. Keşan tezgahından işe başlamak aklımıza geldi. Keşan’ın Trabzon’daki ana yurdu ise Çarşıbaşı ilçesi. Biz de o ilçede bir köye gittik. O köye keşan tezgahı kuruldu. Bu hazırlık süreci on gün kadar sürdü. 110 ayrı renkte ip geçirildi tezgaha. Tezgah hazılanırken biz de ekip arkadaşlarımızla birlikte senaryo üzerinde çalıştık. Forması olmayan bir çocuk ve forması olan çocuklar üzerinden yola çıktık. Bu hikâye aslında hepimizin bildiği hatta yaşadığı bir olay. Hatırlıyorum küçükken benim de formam yoktu. Annem beyaz bir t-shirt’in üzerine sevdiğim futbolcunun numarasını ve ismini yazardı. Bunu yaşayan çocuklar mutlaka olmuştur. Herkesin yaşadığı, bizden olan, bilindik bir hikâye olsun istedik. Kalplere, gönüllere dokunmak istedik ve sanırım bunu başardık. Reklam filmini gözyaşları ile izleyen birçok kişiden mesajlar aldık. Bizler de filmi izleyince duygulandık. Özellikle çocuk olan Abdülkadir’in formayı üzerine geçirirken bizim asıl oyuncumuz Abdülkadir’in gözükmesi tüylerimizi diken diken etti. Abdülkadir Çarşıbaşılı olduğu için özellikle onu seçtik.” şeklinde konuştu.
SAMİMİYETİMİZ KALPLERE DOKUNDU
Forma satmak için yapılan reklam çalışmasının bu kadar beğenilmesinde samimiyetin ve bizden bir konu anlatıyor olmasının etkili olduğunu dile getiren Özdemir, “Futbol Asla Sadece Futbol Değildir adlı bir kitap var. Biz de futbolun başka bir yanı olduğunu bu forma tanıtımı ile gösterdik. Kulüp reklamı kendi taraftarına ürünü satmak için yapar. Ama bizim çalışmamız başka bir şeye dönüştü. Trabzonspor’un bu forması bizim olmaktan çıktı ve herkesin oldu. Yöresel motifin olması, verdiği duygu, samimiyet ve temizlik bu filmin öne çıkan ana mesajları. Bu mesajları verdiği için de hangi takımı tuttuğu farketmeksizin herkes tarafından dünyada kabul gördü. İnsanların kalbine dokundu.” şeklinde konuştu.
BENZİN PARASINA ÇEKİLDİ
Reklam filminin maliyetinin sadece köye gidip gelirken harcadıkları benzin parası olduğunu vurgulayan Özdemir, “Milyonlarca lira verip yapılan bir iş değil. Profesyonel bir ekip tarafından amatör bir ruhla ortaya çıktı bu çalışma. Ortada samimiyet var ise milyonlarca lira harcamaya gerek olmuyor. “ dedi. Reklam filminin çekildiği evin sahibi Osman Saka da herhangi bir ücret talep etmemiş. Trabzon Çarşıbaşı’na bağlı Kavaklı’da dededen kalma dokumacılık mesleğini sürdüren Saka, “Evimiz ve tezgahımız meşhur oldu. Reklam filmi için yaklaşık bir hafta evde kaldılar. Bir ücret istemedik. Teklif ettiler kabul etmedik. Her şey Trabzonspor için. Bizim tek derdimiz Trabzonspor şampiyon olsun, bu bize yeter.” şeklinde konuştu.
Pique’ye forma gönderilecek
Forma reklamında oynayan çocuklar da Trabzonspor alt yapısında top koşturuyor. Reklamda isimleri geçenler de yine Trabzon alt yapısında yetişip şu an A takımda oynayan isimler. Trabzonspor bu konuda Türkiye’ye önemli futbolcular kazandıran bir kulüp. Reklam filminde gözüken çocuk Abdülkadir’in annesi rolündeki hanım ise yine filmin çekildiği Kavaklı Köyü sakinlerinden biri. Yani filmin her detayı doğal. Üç gün süren çekimlerin ardından tamamlanan filmin bu kadar büyük bir beğeni alacağını düşünmediklerini söyleyen Özdemir sözlerine şöyle devam etti: “Her camiadan güzel dönüşler aldık. Barcelonalı futbolcu Gerard Pique’nin yaptığı paylaşım ile olay çok başka taraflara gitti. Pique’nin kendisine ve ailesine hem bu yeni formayı hem de başka ürünler hediye olarak gönderilecek. Ayrıca Barcelona tarafından gelen bir tebrik de var. Renkdaşımız olan Barcelona’dan gelen bu mesaj da bizim için oldukça kıymetli. Artık videoyu kendi haline bıraktık. Daha yeni bir rapor geldi elimize. Buna göre bütün sosyal medya hesaplarımızda toplam izlenme oranı 100 milyonu geçmiş durumda. Bu hem bizim için hem de Türkiye için gurur verici bir durum. Sadece İspanya’dan değil Brezilya, Afrika bölgesinden hatta Çin’den bize ulaşanlar var. Formaya nasıl ulaşabiliriz diye mesajlar geliyor. Yurt dışına bin beş yüze yakın yakın forma satışı gerçekleşti. Ve artarak devam ediyor. Yurt içinde de satışlarımız patladı. Stoklar bitmek üzere. Kulüp tarihinde bir rekor kırıldı. Yeni ürünler hazırlanıyor. “
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