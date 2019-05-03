Burun estetiğine özçekim etkisi

Gelişen teknoloji ve değişen hayat standartları aynı oranda ihtiyaçları da şekillendirdi. Bireyler belki de temel ihtiyaçlarını karşıladıkça farklı arayışlara yöneldi. Sayabileceğimiz pek çok nedenle arayışlarını kendi bedeni üzerine yönelten insanlar, mecbur olmadığı halde; rahatsız olduğu, sevmediği fiziksel özelliklerini değiştirmek istedi. Her ne kadar son yıllarda daha da artış gösterse de tüm zamanların en popüler değişikliği ise burun estetiği yani rinoplasti ameliyatları oldu. Peki, çoğu insan neden burnundan rahatsız? Rinoplasti için hangi unvanlara sahip doktorlar tercih edilmeli? Burun estetiği ameliyatları neden son yıllarda artış gösterdi? Bunda hangi nedenler etkili? Peki, birey böyle bir şeye kalkışmadan önce kendinde hangi soruları cevaplamalı ve doğru doktoru nasıl bulmalı? Bütün bunları ve dahasını KBB Uzmanı Doç. Dr. Şaban Çelebi ile konuştuk. İşte söyleşimizden öne çıkan başlıklar…

İŞLEMLERDE TEKNOLOJİNİN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK

Estetik operasyonunu hangi yöntemle gerçekleştiriyorsunuz?

Burun estetiğinde kullandığım teknikler hastanın deformasyonlarına göre değişmekte. Sıklıkla açık teknik burun estetiğini tercih etmekteyim. Uygun vakalarda kapalı teknik ve burun sırtının korunduğu (let-down ve push-down) teknikleri de kullanıyorum. Revizyon vakalarında, travmatik burunlarda ve dış yapısında ciddi eğrilik ve asimetrisi olan vakalarda açık teknik burun estetiğini tercih ediyorum. Burun sırtının yapısının düzenli olduğu ve deformitelerinin daha az olduğu vakalarda kapalı tekniği ve koruyucu cerrahi işlemleri (let-down ve push-down) tercih ediyorum. Cerrahimiz sırasında teknolojinin ve yeni kullanıma giren güçlendirilmiş aletlerin önemi çok büyük. Klinik rutinimde piezo teknolojisi (ultrasonik rhinoplasti – ses dalgaları ile çalışan) ve tur gibi kemiği şekillendirmede kullanılan güçlendirilmiş aletleri tercih etmekteyim. Bu yöntemler kemiği şekillendirme aşamasında kullandığımız, etraf yumuşak dokuya zarar vermeyen cihazlardır. Bunların yanı sıra eskiden daha sık kullandığım fakat günümüzde daha az tercih ettiğim keski ve çekiç ile olan kemik şekillendirme yöntemi de bulunmakta.

KBB uzmanı ile plastik cerrahı ayıran özellikler nelerdir? Birey için hangi seçim daha doğru olur?

Yüz estetiği konusunda her iki branş da eğitim almaktadır. Her iki branşta da spesifik olarak burun estetiği ile uğraşan ve güzel sonuçlara ulaşan hekimler vardır ve tercih edilebilir.

Ameliyat için size gelen bireylerde aradığınız ölçütler neler? Geri çevirdiğiniz oldu mu?

Kliniğime genellikle burunlarındaki deformiteleri nedeniyle şekilsel ve fonksiyonel problemleri olup sosyal hayatları bunlardan dolayı etkilenen hastalardan oluşmakta. Genel anestezi alınmasına engel sağlık sorunları olan, doğallıktan uzak aşırı istekleri olan, burnu güzel olup cerrahi isteyen ve burnun görünümü konusunda net olmayan istekleri olan hastaların cerrahi olmasını uygun bulmuyorum.

Kişi doktora gitmeden önce kendinde burnuyla ilgili hangi soruları cevaplamış olmalı?

Şu soruları cevaplamış olmalı: Burnumdan rahat nefes alabiliyor muyum? Burnumun şuan ki şeklinden memnun muyum? Burnumun neresinde değişiklik yapılmasını istiyorum? Tercih ettiğim cerrahın sonuçlarını beğeniyor muyum? İstenmeyen sonuçlar olduğunda bununla baş edebilir miyim?

ÖNCEKİ HASTALARDAN REFERANS ALMAK ÇOK ÖNEMLİ

Kişiler bunca doktor seçeneği arasından doğru doktoru nasıl seçebilir?

Doktor tercih etmede en sağlıklı yolun daha önce o cerrahta ameliyat olan kişilerden gelen olumlu referanslar doğrultusunda yapılmasıdır. Günümüzde görsel ve sosyal medyanın sık kullanımı ile birlikte diğer hastaların referansında ziyade, hastalar bu yollar ile buldukları hekimleri tercih etmekte. Bu yolu tercih eden hastalarımıza, cerrahın sonuçlarının kendi tarz ve beklentilerine en uygun olanı tercih etmelerini öneririm.

Güzel burunu nasıl tanımlarsınız?

Kadın burnu profilden hafif kalkık, hafif kavisli olmalı, alın burun geçişi düz olmamalı. Önden bakışta burun kanatlarının genişliği gözler arasında olmalı, burun sırtı çok geniş olmamalı ve burnun geçişlerinin daha yumuşak olmalıdır. Erkek burnunda profilden burun sırtı düz gelmeli, burun ucu bayanlarda olduğu kadar kalkık olmamalı ve daha keskin hatlara sahip olmalı. Önden bakışta burun kanatları genişliği bayanlarda olduğu gibi gözler arasında olmalı ve burun sırtı çok geniş olmamalı.

FONKSİYON VE GÖRSELLİK BİRLİKTE GÖZETİLMELİ

Burunda öncelik sağlık mı yoksa güzellik mi olmalı?

Burun ameliyatlarında öncelikli amacımız hastamızın burun fonksiyonlarının normal değerlere kavuşturulmasıdır. Bunun yanı sıra hastamızın oranları normal sınırlarda olan, görsel olarak da hastamızın beklentisi karşılayan bir burun görüntüsüne kavuşmasını hedefleriz. Aslında önceliğimiz fonksiyon olmakla birlikte görsellik açısından da geride kalmayacak bir burun oluşturmayı planlarız.